60 тонн турецких ковров на полу Святой Софии вызвали опасения экспертов

На возможные проблемы указал историк-византинист Сергей Иванов в своем Facebook.

По его мнению, желание властей Турции покрыть пол собора Святой Софии толстым слоем ковров чревато увеличением влажности воздуха в здании, построенном в VI веке и сохранившем до наших дней уникальные византийские мозаики.

«Профессор Стамбульского университета Коч, археолог Алессандра Риччи, только что прислала мне письмо с вопросом: могут ли музееведы дать консультацию, как скажется все это на температурном и влажностном режиме Св.Софии? В самом деле – ведь это больше ШЕСТИДЕСЯТИ ТОНН высококачественной турецкой шерсти», – отмечает эксперт.

Историк цитирует текст публикации информационного агентства Турции, в котором говорится о планах покрыть пол собора коврами в несколько слоев.

«Это очень хороший ковер. Мы использовали зеленый цвет оттенка "темная головка утки". Толщина одного ковра – 16 мм. В некоторых местах он уложен в три слоя, а в некоторых - в пять слоев», – пишет агентство.

Помимо нарушения режима влажности, ковры скроют важные следы эпох, сохранившиеся на полу, отмечает историк.

«Кружoк из багрoвoгo пoрфира, сразу к югу oт алтаря, видимo, oтмечал местo, где устанавливалoсь знамя Кoнстантина Великoгo. В самoм югo-вoстoчнoм углу храма, у южнoй стены, на пoлу хoрoшo заметны следы oграждений Митатoрия – императoрскoй лoжи. И мнoгo, мнoгo чегo другoгo виднo на пoлу Св.Сoфии... Было видно», – подчеркивает специалист.