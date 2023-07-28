От Покрова до Покрова: в нижегородском музее-заповеднике представят оперу-путешествие

Татьяна ФИЛИППОВА, Нижний Новгород

В нижегородском Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор» в конце августа сыграют ландшафтную оперу «Покрова» — произведение, в котором соединились народные традиции и современная культура.

На окраине Нижнего Новгорода, в Советском районе есть сказочный лес — с вековыми дубами и березовыми рощами, каскадными прудами и родниками с чистейшей водой. Лес объединяет Марьину рощу и Щелоковский хутор — у каждой из этих территорий своя история. Марьина роща получила свое название по имени разбойницы Марьи, которая когда-то грабила проезжающих по московской дороге. Щелоковский хутор — в честь купца Щелокова, купившего здесь землю в 1870-х годах.

В заповедном лесу стоят сказочные деревянные здания — амбары и овины, жилые дома с резными наличниками и церкви с деревянными куполами. Все это — и памятники нижегородской деревянной архитектуры, и заповедный лес, и ручьи, и озера — часть уникального архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор», который начал создаваться в середине прошлого века, когда историческая деревянная архитектура, когда-то составлявшая семьдесят пять процентов общей застройки Нижнего Новгорода, начала исчезать. На Щелоковский хутор, или «Щелчок», как называют его местные жители, начали привозить деревянные здания из городов и деревень Нижегородской области. Сейчас здесь собрано шестнадцать зданий семнадцатого — девятнадцатого веков разного назначения: есть даже городской особняк, построенный в стиле классицизма, — ему пришлось освободить место современному жилому комплексу.

Опера-путешествие называется «Покрова», потому что зрителям вместе с музыкантами и хором предстоит проделать путь от одной церкви Покрова Богородицы до другой. Пройти по территории, где город встречается с лесом, а история — с современностью, услышать, как с многоголосным пением соединяется шепот деревьев, а может быть (если повезет) стук дождя. Узнать, что могут рассказать о себе дома, укрытые здесь, в заповеднике, от опасностей, которые несет время. Встретиться с богиней воды из языческих мифов, вышедшей из ручья и растворившейся в темноте. И почувствовать, как отзываются в сердце строки старообрядческого стиха «Сон Богородицы», который звучит в финале путешествия, возле церкви Покрова из деревни Ключищи, стоящей теперь на высоком холме в Щелоковском хуторе.

Ой вы, люди мое, люди,

Люди вы мое, человецы.

История ландшафтной оперы началась два года назад, когда «Золотая маска» и Фонд Потанина проводили в нижегородском центре современного искусства «Арсенал» проект под названием Theatrum, задача которого — создавать новые формы взаимодействия между театрами и музеями. Щелоковский хутор был выбран как лучшая локация для такого взаимодействия, а придумал спектакль-путешествие нижегородский поэт Артем Фейгельман, основываясь на истории своей семьи.

«Моя бабушка любила вспоминать о престольном празднике Покрова в деревне Дубки, откуда родом ее мама, моя прабабушка. Для бабушки гулянья на этом празднике было чем-то вроде образа детского рая — утраченного, но живущего в воспоминаниях. Путешествие от Покрова до Покрова, от одной Покровской церкви до другой в рамках оперы — это история взросления, метафора жизненного цикла, который зрители проходят вместе с хором и музыкантами».

Первоначально у оперы был нарративный сюжет — маленькая девочка, у которой сгорел дом, идет искать отца, переходя от одного дома к другому. Но постепенно стало складываться либретто, состоящее из текстов разного времени и происхождения — из старообрядческих духовных стихов, советского и дореволюционного фольклора и произведений современных нижегородских поэтов. Тексты смонтированы так, чтобы при их столкновении возникал новый смысл. Иногда зрителям приходится его разгадывать, как и значение тех символов, которые встречаются на пути.

Поскольку фольклорное творчество всегда коллективное, у оперы нет единого автора. Куратор Ксения Ануфриева пригласила восемь женщин-композиторов написать музыку к каждой из восьми сцен. Хор, вместе с которым зрители отправляются в путешествие, тоже женский, его участницы — молодые исполнители, студентки музыкального училища. А вот оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской консерватории, сопровождающий многоголосое пение, — смешанный. Его руководитель Венедикт Пеунов сам пишет музыку, поэтому охотно откликнулся на предложение участвовать в этой экспериментальной постановке. Ее дальнейшая судьба, к сожалению, пока не очевидна: в августе планируется несколько показов (точные даты не определены), осенью и зимой опера под открытым небом идти не сможет, а чтобы вновь вернуть ее на «Щелоковский хутор» будущим летом, нужно найти финансирование. Так что, как раньше говорили, спешите видеть.

Фотографии: Алексей Шевцов / предоставлено пресс-службой Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина; (на анонсе) Татьяна Филиппова.