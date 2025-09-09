Более 150 библиотек примут участие в фестивале «День дома»

Более 150 библиотек и музеев Санкт-Петербурга станут участниками историко-культурного фестиваля «День дома».



Как сообщила замдиректора по развитию Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Елена Ахти, для горожан и туристов подготовят программу о петербургской архитектуре, основанную на уникальных краеведческих материалах из фондов библиотек и музеев.





Елена Ахти отметила растущую популярность фестиваля: «Каждый год число желающих принять горожан на свои экскурсии растет: в этом году на фестивале будут работать более 150 площадок. В прошлом году „День дома“ посетили более 21 тыс. человек, и, поскольку количество и библиотек, и музеев увеличивается, мы ждем, что число посетителей значительно вырастет».





Мероприятия стартуют 13 сентября в музеях, а с 15 по 21 сентября эстафету примут библиотеки Петербурга и Ленинградской области. В программе — экскурсии, квесты, мастер-классы, лекции историков, тематические выставки и концерты.





Особый цикл событий будет приурочен к 70-летию Петербургского метрополитена.





