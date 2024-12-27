Частью фестиваля «Открывая Лядова» станет конкурс молодых пианистов

В Санкт-Петербурге пройдет международный конкурс молодых пианистов.



Конкурс, посвященный памяти Анатолия Лядова, пройдет с 21 по 27 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба организатора мероприятия — Фонда развития Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.



Конкурс станет частью музыкальной программы фестиваля «Открывая Лядова», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль приурочен к 170-летию со дня рождения композитора.



Организаторы приглашают к участию в конкурсе учащихся детских музыкальных школ и школ искусств, а также студентов средних и высших музыкальных учебных заведений.



Конкурс будет проводиться в четырех возрастных категориях: от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет, от 16 до 18 лет и от 19 до 23 лет. Заявки принимаются до 1 марта.



Жюри конкурса возглавит заслуженный артист России, профессор Московской консерватории Андрей Диев.









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