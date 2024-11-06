В Музее Победы объявят победителей кинофестиваля «Лучезарный Ангел»

В Музее Победы пройдет церемония закрытия XXI Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел».



Мероприятие пройдет 7 ноября. На церемонии жюри кинофорума объявит лучшие картины в разных номинациях, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что в конкурсную программу смотра вошли 82 фильма различных жанров, в том числе 20 дебютных лент, снятых в разных странах. В состав жюри фестиваля в этом году вошли артисты России Николай Бурляев, Валерий Баринов, Владимир Фокин, артисты театра и кино Сергей Маховиков, Павел Крайнов, режиссер документального кино и телевидения, член Союза кинематографистов России Елена Алфёрова, режиссер анимационного кино Екатерина Соколова и другие.



В рамках фестиваля в Музее Победы проходят бесплатные кинопоказы, творческие встречи с кинематографистами, премьеры, лекции, мастер-классы.





Фото: пресс-служба Музея Победы