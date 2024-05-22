Свыше тысячи заявок поступило на конкурс молодых композиторов «Партитура»

Оргкомитет III Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» рассмотрел рекордные 1094 заявки из 101 населенного пункта России, включая новые субъекты. Об этом рассказала председатель оргкомитета Ирина Герасимова в Центральном доме литераторов.





Члены жюри конкурса, партнеры и лауреаты прошлых лет собрались в ЦДЛ впервые. По словам Герасимовой, завершился первый этап «Партитуры».





«В полночь 20 мая мы закрыли прием заявок. Все, кто работали на конкурсе, были ошеломлены тем количеством заявок, которые пришли», — призналась она.





Герасимова добавила, что это «абсолютный рекорд». В первом конкурсе организаторы рассмотрели более 300 заявок. Во втором — свыше 800.





Председатель совета Союза композиторов России, пианист Александр Чайковский отметил, что «Партитура» становится большим событием «для творческой молодежи и для будущего искусства России». По его словам, конкурс имеет колоссальное значение.









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