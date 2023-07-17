Драма «1000 дешевых зажигалок» вошла в конкурс фестиваля «Ариано»

Фильм Ирины Обидовой «1000 дешевых зажигалок» вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля Ariano International Film Festival 2023 («Ариано»).



Смотр пройдет в итальянском Ариано-Ирпино с 31 июля по 6 августа.





Об участии российского фильма в фестивале сообщил онлайн-кинотеатр Kion, так как фильм входит в линейку Kion Originals видеосервиса. В программу смотра вошли 70 фильмов со всего света.





«1000 дешевых зажигалок» будет показан в рамках конкурсной программы Feature films («Лучший художественный фильм»).





В драме идет рассказ о буллинге в учебных заведениях. Премьера «1000 дешевых зажигалок» в России прошла на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.





Главные роли в фильме играют Павел Чернышёв, Никита Плахотнюк, Елизавета Кононова, Никита Еленев, Софья Аржаных и другие актеры.









Фото: Pixabay.com