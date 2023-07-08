В честь 30 — летия группы Диана Арбенина и «Ночные снайперы» дадут концерт в Москве

Концерт состоится 8 июля в субботу на стадионе московского футбольного клуба «Спартак». На сцену выйдет сын артистки, а специальным гостем станет певец Ваня Дмитриенко — ТАСС.





Арбенина пояснила, что выбрала для юбилейного шоу именно стадион «Спартак», потому что на нем выступали ее любимые группы — Muse (британская рок-группа) и Red Hot Chili Peppers (американская рок-группа).





Программа юбилейного мероприятия, на котором должны прозвучать одни хиты, продлится 2 часа. Солистка обещает много визуальных эффектов. Сын артистки Артем, выйдет на сцену и будет играть на бас — гитаре песню «Один». Специальным гостем вечера станет молодой певец, исполнитель трека «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко. «Хороший музыкант. Его достаточно, он один затопит всех своей энергией», — считает артистка. Программу юбилейного концерта Арбенина планирует оставить неизменной и повезти ее в тур по России. Также коллектив работает над завершением альбома.





«Ночные снайперы» — российская рок-группа, основанная в 1993 году Дианой Арбениной и Светланой Сургановой. Наибольшую известность получили такие песни коллектива, как «31-я весна», «Секунду назад», «Ты дарила мне розы», «Рубеж», «Столица», «Асфальт», «Актриса».



