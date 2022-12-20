Более 1,4 млн человек приняли участие в Культурном марафоне о моде и технологиях

Марафон состоял из нескольких проектов, раскрывающих различные аспекты модной индустрии. В основе — познавательный мультимедийный тест, разработанный командой экспертов под кураторством Людмилы Алябьевой, шеф-редактора журнала «Теория моды: одежда, тело, культура». Во время прохождения теста участники погружались в историю моды, знакомились с технологиями и научными открытиями, повлиявшими на появление новых предметов одежды, и учились осознанному потреблению.

После прохождения теста каждый участник мог подключиться к проектам-спутникам в рамках Культурного марафона: пополнить датасет, исследующий эволюцию нарядной одежды в России, примерить на себя роль специалиста по разметке данных или создать виртуальный аватар в Роблокс.

Эксперты проекта подготовили для педагогов методические рекомендации для подготовки к дискуссиям и факультативным занятиям. Задания можно использовать как по отдельности, так и в формате курса по истории моды. Рекомендации доступны на сайте Культурного марафона.

Кроме того, школьники участвовали в творческом конкурсе «Винтажный look», где создавали модные образы, вдохновляясь фотографиями из семейных альбомов. Итоги конкурса будут объявлены 17 января 2023 года. Победителей ждёт фотосессия для онлайн-издания о моде, красоте и современной культуре Blueprint и другие призы.

«Культурный марафон — это мультидисциплинарный проект, который развивает у школьников множество навыков: они знакомятся с историей моды, пробуют себя в IT и выполняют творческие задания. Благодаря интерактивному формату участники глубже погружаются в контекст темы, изучают её сразу в нескольких аспектах и начинают видеть, как технологии, культура и общество связаны между собой», — поясняет Светлана Бочавер, директор по продукту в Академии Яндекса.

В Культурном марафоне приняли участие школьники и учителя из всех регионов России. Самые активные регионы — Белгородская, Иркутская и Московская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Фото: Минкультуры РФ