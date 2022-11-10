На Неделе дизайна в Дубае открылась выставка российской художницы

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Целый отдельный павильон на выставке занимает проект Cosmodreams российского художника Марины Федо...
Звезда веб-сериала «Внутри Лапенко» предстал в образе мужчины, переживающем крушение идеальной жизни...
«Елка желаний» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в ра...
Ролик по фэнтези-шоу «Ведьмак: Происхождение» опубликовали на ютьюб-канале стриминга Netflix. ...
16 ноября, в Международный день толерантности (или День терпимости), инклюзивный музей «В Тишине» пр...
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10.11.2022
В проекте под названием Cosmodreams сплелись картины с дополненной реальностью, футуристические скульптуры и интерактивные инсталляции о космических просторах. История космонавтики СССР и взгляд в будущее — Марина Федорова своим творчеством говорит о красоте и космической вечности.
Свои русские корни художник отражает в изображении первых женщин-космонавтов, памятника «Родина-мать» и отсылает нас к истокам русской истории, обыгрывая тему русского кокошника — тонко превращая этот предмет национального русского костюма в интерьерные арт-объекты, раскрывающая их узнаваемые очертания по-новому.
Выставку дополняет захватывающий фильм-прогулка по космическому музею: первый виртуальный музей на Луне.
Фото: пресс-служба выставки