На Неделе дизайна в Дубае открылась выставка российской художницы

В проекте под названием Cosmodreams сплелись картины с дополненной реальностью, футуристические скульптуры и интерактивные инсталляции о космических просторах. История космонавтики СССР и взгляд в будущее — Марина Федорова своим творчеством говорит о красоте и космической вечности.

Свои русские корни художник отражает в изображении первых женщин-космонавтов, памятника «Родина-мать» и отсылает нас к истокам русской истории, обыгрывая тему русского кокошника — тонко превращая этот предмет национального русского костюма в интерьерные арт-объекты, раскрывающая их узнаваемые очертания по-новому.

Выставку дополняет захватывающий фильм-прогулка по космическому музею: первый виртуальный музей на Луне.

Фото: пресс-служба выставки