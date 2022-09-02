Фильм «...А зори здесь тихие» Ростоцкого откроет фестиваль «Дни военно-исторического кино»

«По задумке организаторов каждый день фестиваля в 2022 году будет приурочен к знаковым и юбилейным датам российской истории. В программе фестиваля запланированы показы как исторических ретроспективных фильмов известных кинорежиссеров — С.И. Ростоцкого, А.С. Кончаловского, К.Г. Шахназарова, — так и современных художественных, документальных и анимационных кинолент», — говорится в сообщении.





Церемония открытия состоится вечером на основной сцене Российского института театрального искусства — ГИТИСа.





Фото: Pixabay