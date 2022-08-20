Машков объяснил, почему уехавшие артисты должны забыть русский язык

Актер и режиссер Владимир Машков поделился мнением о том, как артистам из России работать в США. Об этом написала «КП».





Выступая на форуме «Таврида.АРТ», он напомнил о глубине и уникальности русского языка, назвав его «богатейшим, самым чувственным из языков».





Потому покинувшим страну артистам необходимо «забыть о русском слове». Это нужно, чтобы работать в США и воспроизводить поведение американцев, пояснил Машков.





Также он рассказал о том, как иностранцы воспринимают русскую речь. В пример артист привел один случай, когда попросил воспроизвести ее, и в ответ услышал: «Бр-бр-бр, бр-бр-бр».





Владимир Машков выразил уверенность в том, что даже самые великие англоговорящие актеры не сумеют сыграть русского человека.





Фото: кадр из фильма «Движение вверх»