Первая биеннале архитектуры и археологии пройдет в Новосибирске

18.04.2022
Межрегиональную выставку планируют провести в сентябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
Темой первой биеннале архитектуры и археологии станет конструктивизм и авангардизм, сказала глава госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.
«В этом году посвятим биеннале памятникам конструктивизма и авангарда вообще. Есть, на что обратить внимание, и есть, что показать как гостям нашего города, так и самим жителям», — подчеркнула она, добавив, что организаторы решили «обратить внимание на вопросы популяризации объектов культурного наследия».
По словам чиновницы, мероприятия в рамках биеннале запланированы с апреля. В настоящее время готовы аудиогиды, туристические карты и маршруты, включающие архитектурные памятники. Продолжается разработка брендбука выставки.
В Новосибирске насчитываются десятки памятников конструктивизма, большинство которых находятся в центре, на левом и правом берегах города. Сибирская столицы считается третьим городом России по количеству конструктивистских объектов.
Фото: A.Savin (WikiCommons), FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51021943