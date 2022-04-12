Историю дружелюбного привидения Каспера переосмыслят в сериале

12.04.2022
Разработку проекта о герое мультфильмов и кинокартин запустил стриминговый сервис Peacock, пишет Variety.
По информации издания, создатели сериала переосмыслят происхождение Каспера в традициях фильмов о взрослении. Главной темой шоу станет исследование того, что значит быть живым.
Предстоящий игровой сериал, пока не получивший названия, снимут в жанре приключенческого хоррора. Разработкой сценария займется Кай Ву, ранее работавшая над сериалами «Ганнибал», «Флэш», «Невеста призрака». Она же станет исполнительным продюсером проекта.
Привидение Каспер дебютировало в мультфильмах в 1940-е годы. Герой появлялся в комиксах, анимационных сериалах и фильмах. Один из самых известных проектов с его участием — кинокартина «Каспер» (1995) с Кристиной Риччи.
Фото: кадр из фильма «Каспер»