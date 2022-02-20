Выставка «Многоликая Россия» начала работу в Уфе

20.02.2022
Выставка организована музеем совместно с Домом дружбы народов РБ. В ходе первой недели проекта «Многоликая Россия» будет представлена культура башкир, в ходе следующей – славянская культура.
В экспозицию вошли музейные предметы, фотографии, книги. Как сообщили в музее, в течение года экспозиция будет ежемесячно меняться и будет посвящена разным народам России.
В рамках открытия выставки покажут видеосюжеты, посвященные народному искусству и нематериальному культурному наследию коренных народов Севера.
Фото: Pixabay