Выставка «Многоликая Россия» начала работу в Уфе

17 февраля в уфимском музее полярников имени В. И. Альбанова открылась выставка «Многоликая Россия», посвящённая Году культурного наследия народов России, сообщает газета «Республика Башкортостан».

Выставка организована музеем совместно с Домом дружбы народов РБ. В ходе первой недели проекта «Многоликая Россия» будет представлена культура башкир, в ходе следующей – славянская культура.

В экспозицию вошли музейные предметы, фотографии, книги. Как сообщили в музее, в течение года экспозиция будет ежемесячно меняться и будет посвящена разным народам России.

В рамках открытия выставки покажут видеосюжеты, посвященные народному искусству и нематериальному культурному наследию коренных народов Севера.

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