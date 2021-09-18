Выставка «От идеи до машины. Наука, технологии, производство» пройдет в Самаре

23 сентября в Самаре в честь Дня машиностроителя пройдет выставка «От идеи до машины. Наука, технологии, производство», говорится в сообщении на сайте администрации города.

Мероприятие, приуроченное также к 170-летию Самарской губернии и Году науки и технологий, пройдет на территории парка «Струковский сад». Посетители увидят научные разработки молодых ученых Самарского университета имени Королева и СамГТУ и расскажут, какие методики используют в машиностроительной отрасли, а также свои экспонаты покажут ведущие предприятия.

В парке будет организована тематическая фотозона, а музеи и библиотеки разместят выставочные стенды. Помимо того, зрителям предложат посетить интерактивную выставку «Живая история Самарской губернии».

Для гостей подготовят анимационную программу. Также будет организовано выступление инструментальных коллективов и исполнителей.