Ярмарка современного искусства Cosmoscow начала работу в Москве

Девятая Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, объединяющая российских и международных коллекционеров, галеристов и художников, начинает работу в Центральном Манеже в Москве, сообщает пресс-служба ярмарки.

«Неожиданно для нас всех мы сегодня здесь, в Центральном Манеже, а не в Гостином дворе, как планировалось весь год. Но сейчас, когда мы видим ярмарку в готовом виде, могу сказать, что все мы довольны результатом. Ярмарка зазвучала в Манеже по-новому. И в преддверии следующего, десятого, юбилейного, выпуска мы получили новый импульс, новые пространства», – заявила на пресс-конференции в Москве в преддверии открытия ярмарки основатель и директор Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Прежде стало известно, что ярмарку, которая должна была пройти 10–11 сентября в Гостином дворе, перенесли на 18-20 сентября в Центральный Манеж в Москве. Всего в ярмарке поучаствуют 77 галерей, в том числе 13 – из-за рубежа.

В этом году на этапе сбора заявок желание участвовать в ярмарке изъявили более 150 галерей, по сравнению с прошлогодними 100. Продажи прошлого года составили более €2,4 млн (2018 год – €1,3 млн, 2019 год – €1,7 млн).

Самым лучшим стендом ярмарки была признана «Сцена» из Москвы. Своих победителей объявил Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow.

Художником года Cosmoscow 2021 стала Ирина Корина, на выставке представлена ее инсталляция, а также можно купить работы художницы. Музеем года признан Мультимедиа Арт Музей, институцией года – Арт-резиденция «Выкса».

Фото: официальный сайт ярмарки Cosmoscow



