Росгосцирк отметит День защиты детей бесплатными представлениями для жителей села

Об этом сообщила пресс-служба Росгосцирка.

Общероссийская программа «Цирк – детям села» стартует 1 июня 2021 года. В рамках социального проекта цирковые артисты Российской государственной цирковой компании отправятся в райцентры, городские и сельские поселения по всей стране, чтобы подарить праздник цирка жителям отдаленных населенных пунктов. Перед ребятами выступят акробаты, воздушные гимнасты, клоуны и дрессировщики с животными.

«Очень большое количество российских детей живет в столь отдаленных районах, что о цирке могут только мечтать. Мы убеждены, что дети не должны быть лишены обычных детских радостей. Поэтому в праздник – День защиты детей – мы приняли решение отвезти цирк тем, кто ждет его больше других ребят, отвезем его детям села», – прокомментировал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

Выездные мероприятия в регионы будут продолжаться на протяжении всего лета. В финале программы ребят пригласят на Новогодние елки в цирк.

Цель проекта – дать возможность ребятам из отдаленных населенных пунктов познакомиться с цирковым искусством. Он охватит не менее 200 сел и районных центров. Цирковые представления смогут увидеть несколько десятков тысяч человек, говорится в сообщении.

Фото: Росгосцирк