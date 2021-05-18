Квятковский объяснил уход из Росгосцирка расхождениями с руководством

Об этом режиссер сообщил во вторник ТАСС.

Об уходе режиссера с поста сообщили 14 мая. Юрий Квятковский был назначен на эту должность в феврале 2020 года.

По словам режиссера, его видение творческих перспектив компании разошлось с мнением вышестоящего руководства. Команда Росгосцирка уже давно занимается цирковой индустрией и имеет определенное представление о том, как развиваться, пояснил он.

«Глобально разница в позиционировании. Есть позиция открытости, это попытка находить интересные ходы, коллаборационные решения, привлекать художников из смежных жанров. Есть позиция закрытая, я не могу с ней себя соотнести, потому что мир интегрально развивается», — заявил режиссер.

Компания сосредоточена на прокате уже имеющегося репертуара, а не на новых проектах, и вряд ли могла бы выпускать премьеру за премьерой, считает Квятковский. «Сейчас это невозможно. Когда мы выпускали спектакль «Девочка и слон», мы потратили на это полгода активной работы. Стало понятно, что будет такой режим, будет выпускаться по одному проекту раз в два-три года, для меня это неинтересная задача», — заявил он.



