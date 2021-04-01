Алексей Рыбников переосмыслил «Войну и мир» в опере «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский»

Фото: Даниил Фридрих / operadrama.ru

Мировая премьера новой оперы-драмы композитора состоится 18 и 19 мая, сообщили организаторы.

На счету Алексея Рыбникова музыка к десяткам фильмов, театральных постановок, несколько культовых рок-опер. Новое произведение автора — опера-драма «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» поставлено по мотивам бессмертного романа «Война и мир».

Мировая премьера постановки состоится на сцене театра Et Cetera 18 и 19 мая.

В центре сюжета будет история одного из главных героев произведения Льва Толстого – князя Андрея Болконского, показанная в самых тонких психологических аспектах. При этом «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» — не просто очередное прочтение классики, а скорее особый взгляд на роман с точки зрения композитора ХХI века, сообщают организаторы.

«Опера-драма» — жанр, которому долгие годы не удавалось подобрать точного определения в силу его необычности. Актеры на сцене говорят, поют (в разных стилях: это и барокко, и оперное классическое пение, драматическое актерское и народное пение), произносят речитативы. Некоторые сцены решены как большие хореографические композиции.

Музыкальный язык оперы-драмы можно определить как симфоэлектронику: играет симфонический оркестр, при этом используются и новейшие технологии, обеспечивающие максимально современное звучание, и редкие инструменты – например, электровиолончель. Вокал, конечно же, живой: среди исполнителей ролей как оперные певцы, так и поющие актеры драмы. Некоторые из молодых артистов, занятых в спектакле, известны широкой публике благодаря участию в шоу Первого канала «Голос».

Либретто «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» основано на оригинальных текстах романа «Война и мир», но не ограничивается ими: в спектакле звучат и документальные исторические строки — обращения императора Александра I, письма, дневники и мемуары Наполеона Бонапарта. А также отрывки из православного молитвослова, тексты народных песен.

Как ни странно, работу над своим произведением Алексей Рыбников закончил еще 10 лет назад – тогда оно представляло собой трехчасовую оперу, и уже тогда ее фрагменты, появившиеся в интернете, привлекли большой интерес публики. Однако Рыбников в то время сосредоточился на работе в кино в качестве режиссера и продюсера, так что решил взять паузу в подготовке премьеры. Что, вероятно, пошло проекту только на пользу: 10 лет спустя это более масштабная, зрелищная и лаконичная история (спектакль стал состоять из двух актов, каждый по 55 минут) с еще более захватывающим, чем раньше, сюжетом. Кроме того, современные технологии в области компьютерной графики и других сфер, безусловно, позволяют воплотить в жизнь больше авторских идей, чем десятилетие назад.