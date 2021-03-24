Находку сделали в ходе раскопок в провинции Цзилинь на северо-востоке страны, пишет Синьхуа.
Публике покажут фильмы «Его Величество Актер» и «Память крови», сообщили организаторы.
Выставка орнаментального искусства Юго-Восточной Азии будет работать до 20 июня.
Необходимые изменения в генеральный план для реализации проекта внес градостроительный совет региона...
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Открытие сделали на юго-западе Китая, сообщает Синьхуа.
В спектакле «Ну и дела…» Ильшат Агеев сыграл одну из главных ролей.
Таковы результаты торгов искусства XX века аукционного дома Christie's.
Документальная короткометражка «За забором» режиссера Марии Коган-Лернер основана на реальном дневни...
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Базелевс».
Постановка рассказывает о любви сына к матери.
Об этом рассказал президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры России.
Балет поставлен немецким хореографом Кристианом Шпуком.
Предыдущий проект сцены оценивался в 10 млрд руб.
Произведение стало самым дорогим из проданных на аукционах Азии, пишет The Art Newspaper.
Об этом рассказала находка в пещерной стоянке древних людей на территории Польши.
Об этом рассказала директор музея-заповедника Ольга Таратынова на пресс-конференции в ТАСС.
Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Об открытии рассказывается на сайте Министерства культуры Греции.
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