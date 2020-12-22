Сергей Шаргунов возглавил созданную в России Ассоциацию писателей и издателей

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роспечати.

По решению учредительного собрания ассоциации ее председателем был избран писатель, главный редактор журнала «Юность», зампредседателя комитета по культуре Государственной Думы Сергей Шаргунов, рассказали в пресс-службе.

С инициативой создания ассоциации выступили Союз писателей России, Союз российских писателей, Союз писателей Москвы, Союз писателей Санкт-Петербурга и Российский книжный союз.

К такому сложению усилий учредители пришли непросто и не сразу — через 30 лет размежеваний и разногласий, говорится в манифесте ассоциации. «Мы объединяемся для того, чтобы отстаивать права, интересы, судьбы людей литературы. Сама работа писателя, до сих пор не имеющая юридической кодификации, должна получить серьезную социальную защиту. Необходимо существенное обновление новыми книгами и литературными изданиями фондов библиотек, в том числе электронных», — отмечается в документе.

Творческий совет ассоциации составили Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Татьяна Толстая, Ольга Славникова, Гузель Яхина, Сергей Лукьяненко, Александр Кушнер, Игорь Волгин, Олег Чухонцев, Дмитрий Воденников и другие. Главой творческого совета стал руководитель Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, советник президента по культуре Владимир Толстой.