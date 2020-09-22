Зрителями Ural Music Night стали около 170 тысяч человек

Мероприятие состоялось 18 сентября, сообщила пресс-служба организаторов.

Изначально Ночь музыки планировалась на 26 июня, однако была перенесена на 18 сентября из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

Открывала программу Ural Music Night первая музыкальная конференция, в которой приняли участие более 700 человек, а также онлайн трансляции лекций и премьера фильма Свердловской киностудии «Музыка души и рэп реальной жизни». На конференции обсуждались вопросы современного продвижения творческих событий и проектов, сотрудничество с крупными брендами, актуальные возможности для музыкантов и культурных деятелей.

Уральская Ночь Музыки стала самым крупным фестивалем, прошедшим в постпандемический период. «Екатеринбург стал почти как родной. Очень рад, что вы дождались этот фестиваль, что пришли сегодня. А раз пришли, то давайте хлопать, петь и кайфовать», - призывал гостей фестиваля со сцены Максим Свобода.