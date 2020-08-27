Анонсирован новый российский сериал о Telegram-каналах

27.08.2020

Трейлер проекта под загадочным названием ППЧМЗ вышел сегодня на портале «КиноПоиск»

Название сериала расшифровывается как «Просто представь, что мы знаем». Режиссёром фильма об опасных буднях сотрудниц новостного Telegram-канал стал Роман Волобуев, которому тема новостного издания знакома не понаслышке: он работал в таких изданиях, как «Афиша»,  «Empire» и GQ.

Создатели сериала, продюсерская компания «Среда», обещают показать первую серию сериала 24 сентября на  «КиноПоиске». Всего выйдет четыре серии по 40 минут. 

Известно, что в сериале снялись Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова, Артур Ваха. Главную роль - журналиста Малышева - исполнил Евгений Стычкин. 

«КиноПоиск» охарактеризовал новый проект Волобуева как  «ироничный мини-сериал о мире новых независимых медиа и тех, кто их делает». Сюжет ППЧМЗ закручивается вокруг гибели известного журналиста, который на поверку оказывается живым, к тому же вовлечённым в непонятный для него мир современных СМИ.