Анонсирован новый российский сериал о Telegram-каналах

Трейлер проекта под загадочным названием ППЧМЗ вышел сегодня на портале «КиноПоиск»

Название сериала расшифровывается как «Просто представь, что мы знаем». Режиссёром фильма об опасных буднях сотрудниц новостного Telegram-канал стал Роман Волобуев, которому тема новостного издания знакома не понаслышке: он работал в таких изданиях, как «Афиша», «Empire» и GQ.





Создатели сериала, продюсерская компания «Среда», обещают показать первую серию сериала 24 сентября на «КиноПоиске». Всего выйдет четыре серии по 40 минут.





Известно, что в сериале снялись Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова, Артур Ваха. Главную роль - журналиста Малышева - исполнил Евгений Стычкин.





«КиноПоиск» охарактеризовал новый проект Волобуева как «ироничный мини-сериал о мире новых независимых медиа и тех, кто их делает». Сюжет ППЧМЗ закручивается вокруг гибели известного журналиста, который на поверку оказывается живым, к тому же вовлечённым в непонятный для него мир современных СМИ.



