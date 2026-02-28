Гимн Советского Союза ушел с молотка за два миллиона рублей, а фрекен Бок — за миллион: коллекционеры развернули охоту на советское наследие

Аукционный дом «12-й стул» в конце февраля провел очередные торги, на которых были выставлены книги, автографы, фотографии и графика, эскизы к анимационным фильмам, ювелирные украшения, редкие газеты и журналы, документы и артефакты.

Аукционный дом «12-й стул» расположен в доме под стать названию: трехэтажка на Петровке — одна из старинных гостиниц, построенных на месте снесенной стены Белого города. Со временем гостиница неоднократно перестраивалась. В советское время стала жилой, а на первом этаже появился магазин «Рыба», известный на весь город. Москвичи знали: если нужна свежая рыба — то только сюда.

Ныне здание по всему периметру обнесено кафешками, ресторанами и всевозможными пунктами общепита. Есть даже рыбный ресторан — видимо, в память о советской «Рыбе». Даже и не подумаешь, что здесь еще сохранились жилые пространства. Искать хитро спрятанный между ресторанами подъезд приходится долго. Но дело того стоит.

Гимн продали за два миллиона рублей

Фото: АГН/«Москва»

При слове «аукцион» представляешь себе огромный зал по типу судебного, кучу народа и, конечно, человека с молотком. По-правильному он называется лицитатором или аукционистом. На деле все куда скромнее. Маленькая комната, уставленная книжными стеллажами и пластиковыми коробками. В вазе — мимоза, на стене — портрет Пастернака. Восемь человек, из которых пятеро — сотрудники аукционного дома «12-й стул», размещаются с трудом.

Большая часть торгов сегодня ушла в интернет, поэтому «живые» коллекцинеры приходят на торги нечасто и надобности в больших пространствах нет.

Аукционист — симпатичная девушка со стрижкой из тридцатых годов и красными тенями на глазах — читает описания. На экране перед собравшимися появляются лоты.

Аукцион номер 72 большой, поэтому проводится в несколько этапов. Первый день преподнес фантастический сюрприз. За рекордные два миллиона рублей (при стартовой цене 50 тысяч рублей) с молотка ушел отпечатанный в 1977 году текст гимна Советского Союза. На нескольких листочках — ноты и слова Сергея Михалкова. Казалось бы, откуда взяться такой цене, но дело в дарственной надписи: «С уважением, как товарищу по работе», сделанной рукой поэта.

Тот самый гимн. Фото: Евгения Коробкова

— Дело в том, что адресат инскрипта (надписи) — заместитель председателя ГКБ СССР Филипп Денисович Бобков — был правой рукой Юрия Андропова, — говорит эксперт аукционного дома Екатерина Кухто. — Он возглавлял Пятое управление «по защите конституционного строя», главной задачей которого была борьба с идеологическими диверсиями, и издание гимна, подаренного Михалковым, было в новой редакции: из текста исключили упоминания о Сталине.

Фрекен Бок в ванной стоит миллион

Второй день аукциона посвящен анимации, кино, старинным книгам и фотографиям. Среди топовых лотов сессии «Анимация» — картинки, или «фазы движения», из культовых советских мультфильмов. Есть, например, кадры из фильма «Жил-был пес» со знаменитым волком: «Ну ты, это, заходи, если че». Но больше всего надежд возлагали на «Бременских музыкантов». Пару лет назад аналогичный полный набор танцующих «музыкантов» ушел с молотка за 380 тысяч рублей. Нынешний не хуже.

— Выставлена самая лучшая фаза, на ней есть все герои. Да и сама картинка большая, красивая, можно на стену вешать, — объясняет Екатерина Кухто.

Еще один хороший лот — «очень крупный и милый» львенок из мультфильма про Львенка и Черепаху. А вот «Карлсона» нет. А жаль. «В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» нынче в цене. Вернее, не сам Карлсон, а домомучительница. Два года назад рисунок художника Савченко, запечатлевший фрекен Бок, ушел почти за миллион рублей при стартовой цене в сто тысяч.

— Это потому что фрекен Бок на картинке лежит в ванной? — интересуюсь у эксперта.

— Нет, — отвечает Екатерина вполне серьезно. — Потому что это была последняя работа из семьи художника Савченко. Причем это был не рисунок «по мотивам», а разработка, которую художник придумал «из головы», когда у фрекен Бок еще не было прототипа.

Торги начались. Два мужчины в комнате борются за рисунки Эдуарда Назарова к мультфильму «Мартынко». Время от времени на телефоны сотрудников поступают звонки от телефонных покупателей:

— Четыре двести. Даем четыре четыреста?

— Тридцать две тысячи. Даем тридцать четыре?

Сессия получилась неплохой. И хотя «Бременские музыканты» ушли относительно недорого: за 170 тысяч, но зато раскадровку пятой серии мультсериала «Незнайка на Луне» купили аж за четыреста тысяч при стартовой цене шестьдесят. Как успели шепнуть устроители, все закономерно: раскадровок первых серий знаменитого мультфильма, вышедшего в девяностые, попросту нет, поэтому нынешняя — не просто экспонат, а ценность музейного уровня.

Пушкина потеснила Ахматова

Сессия книг и графики преподносит сюрпризы. Вопреки ожиданиям, спрос на прижизненного Пушкина невелик. Раритетный экземпляр «Телескопа» всего на пару тысяч превзошел стартовую цену в сорок тысяч рублей.

— Видимо, дело в обложке, — вздыхает эксперт. — Ценится аутентичный переплет, имеющий отношение к эпохе, а этот номер журнала переплели уже в наше время.

Зато взлетел на торгах прижизненный Набоков. Первое отдельное издание сборника «Соглядатай», выпущенное в 1938 году, ушло за 110 тысяч рублей.

Дороже Пушкина — за 65 тысяч рублей — продали каталог книжной графики Ильи Кабакова.

— Вот так выглядят новые герои, — пожимает плечами Екатерина Кухто.

По словам эксперта, после пандемии спрос на книги изменился лавинообразно. Если раньше охотились за прижизненным Пушкиным, то сейчас на первый план вышли поэты Серебряного века. Например, очень ценится Анна Ахматова. Коллекционеры гоняются за томиком под названием «Из шести книг», вышедшим в 1940 году в издательстве «Советский писатель». Через полгода после публикации книга была изъята из продажи и библиотек и пущена под нож. Надежда Мандельштам даже уверяла, будто бы из всего тиража сохранилось всего двенадцать экземпляров, украденных рабочими. Надежда Яковлевна немножко преувеличила масштабы трагедии. Скорее правы те, кто считал, что большая часть тиража все-таки поступила в продажу и была мгновенно раскуплена. И тем не менее, когда книги появляются на аукционах, то уходят задорого.

Мацкявичюс и другие

Работы литовского фотографа Виктора Луцкуса мне приходилось видеть в журнале «Советское фото», причем не раз. А вот о личности фотографа впервые рассказали в аукционном доме. Луцкус — человек легендарный. Он держал в доме живого льва. Первым в Советском Союзе стал делать концептуальные фотографии, многие из которых находятся в коллекции ГМИИ и мировых музеев. А еще — умер трагически. Его мастерская была открыта для всех, поэтому туда нередко заглядывали любители выпить... В один из черных дней Луцкус повздорил с таким визитером, ударил его и убил. Осознав содеянное, фотограф покончил с собой.

В распоряжении аукционного дома оказалось довольно много авторских снимков с синим штампиком на обороте. Тут и советское «ню» — обнаженные дамы в окне и на лоне природы. Здесь и портреты поэтов Юнны Мориц и Генриха Сапгира. И, конечно, знаменитый цикл работ, посвященный актерам Каунасского театра пантомимы.

Как и предполагалось, самым дорогим лотом стал портрет Гедрюса Мацкявичюса, актера Каунасского театра и отца телеведущего Эрнеста Мацкявичюса. Фотография красавца-мужчины, лежащего в обнимку с дамой, ушла за 115 тысяч рублей.

Екатерина Кухто объяснила:

— Очень ценятся авторские оттиски со штампом фотографа. А вот негативы — нет, не ценятся совсем...

Как я пожалела Вознесенского

Обычно автографы известным лицам уходят значительно дороже, чем простым смертным, но на нынешнем аукционе за смехотворные пять тысяч рублей ушел прекрасный лот — книжка «Война мышей и лягушек», подаренная литературоведом Борисом Эйхенбаумом двухлетнему Михаилу Козакову. Будущий актер называл Эйхенбаума «дядей Борей», а тот при каждом визите дарил малышу какую-нибудь интересную книжицу с дарственной надписью. Например, на этой вывел собственной рукой: «Михаилу Михайловичу Козакову, ведущему свое происхождение от античных героев».

На видеому Андрея Вознесенского «Век Пастернака» тоже почему-то спроса не наблюдалось. Меж тем работа знаковая. В 1990-е годы Вознесенский создал жанр визуальной поэзии, в которой соединял текст с графикой и шрифтовыми композициями. Первой видеомой он как раз считал эту самую работу с изображением своего учителя, Бориса Пастернака, созданную в 1992 году, к столетию поэта.

Почему-то мне стало обидно за Андрея Андреевича и лот я купила сама за восемь тысяч рублей. Возможно, переплатила, но вынесла урок. На аукцион лучше приходить выспавшись и желательно перед часом икс заранее изучить все лоты. Их можно посмотреть не только на сайте, но и «живьем», заглянув в выставочное пространство.

Впрочем, на занятиях в вузе, куда пошла с новым приобретением, на меня посмотрели с уважением. Сказали: ну ты даешь. Мы, конечно, Вознесенского любим. Но столько денег ни за что бы не отдали.

Несколько полезных советов

Эксперты рассказали, на что следует обратить внимание будущим коллекционерам.

1. Автографы. Старайтесь получать книги с автографом. Необязательно, чтобы подпись на книге была большой. Иногда два-три слова дороже тридцати пяти. Если есть возможность, просите подписать книгу необычно. Например, в стихах или не «Евгении на добрую память», а «злобному ежу на прокорм». По прошествии времени всегда найдутся те, кому будет интересно узнать, кто такой «злобный еж». Необычная дарственная надпись даст начало целой детективной истории, а при продаже книга с необычным автографом будет существенно дороже книги с заурядной подписью. Очевидно, это знает писатель Бернар Вербер. Своим поклонникам он подписывает книги, рисуя на них необычных котиков. Француз явно работает на будущее...

2. Первая книга. Пытайтесь всеми правдами и неправдами раздобыть первую книгу поэта. Дебютная книга, изданная во времена, когда поэт был никому не нужен и неизвестен, даже без автографа ценится куда выше, чем все последующие сборники, вместе взятые.

3. Стихотворение, написанное от руки. Если у вас хорошие отношения с поэтом — попросите, чтобы он написал свое стихотворение (желательно, самое известное) от руки на листе бумаги. Со временем такой автограф будет цениться на вес золота.

4. Предметы с подписями. Вам необычайно повезло, если вы разжились блокнотом или записной книжкой поэта или писателя. Храните ее как зеницу ока и никому не отдавайте. Эксперты знают: нет ничего ценнее блокнота. Например, записная книжка Ахматовой еще до пандемии была продана за семь миллионов рублей.

В том случае, если вы коллекционируете мемории, то есть памятные предметы, — постарайтесь, чтобы каждая мемория была подписана владельцем. Например, часы и портсигар имели гравировку. А еще важно помнить, что наибольшей ценностью обладают вещи, воспетые в литературных произведениях, и письменные принадлежности. Как-никак речь идет о писателях.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»