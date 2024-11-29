Заставить себя бояться

Статья опубликована в №11 газеты "Культура" за 2024 год

Человек — существо крайне адаптивное в отношении обстоятельств, в которые он попадает. То, что еще вчера казалось немыслимым, сегодня выглядит как обычная рутина. С каждым днем мы все больше привыкаем к мысли, что сегодняшнее столкновение с Западом можно остановить, лишь применив ядерное оружие. Один, два раза — или в самый последний раз, это уж как получится.

Реальность не возникает из ниоткуда. Ее порождает сложное сплетение прошлого и наших устремлений. Новоизбранный президент США Дональд Трамп может сколько угодно разглагольствовать о мире, но его впору сравнить с водителем многотонного трейлера с неработающими тормозами, что на полной скорости летит в неизвестность. Даже если не жать на газ, по инерции трейлер способен проехать еще очень большую дистанцию и натворить немало бед.

Предвидеть развитие событий в ближайшие месяцы помогут не фразы, которыми жонглирует Трамп и его окружение, а понимание того, что же заставляет «трейлер» ехать туда, куда он сейчас несется на всех парах.

Причин, по большому счету, всего три. Они же — три главных греха Запада, из-за которых тот во всех смыслах стремительно деградирует. Грех первый — Запад невероятно жаден. Притом что население того самого «золотого миллиарда» составляет менее 20% от общего населения планеты, он потребляет примерно 60% всей производимой мировой экономикой продукции. В Сети я нашел информацию о том, что средняя английская кошка потребляет в два раза больше белков, чем среднестатистический житель Африки, и, вспоминая откормленных лондонских котов, мне почему-то кажется, что это похоже на правду.

Второй грех во многом обусловлен первым — у элиты западных стран нет совести, другими словами, каких-то ценностных ограничений их поступков. Ради тех самых марксовых 300% прибыли (кстати, изначально эта цитата описывала работорговлю в США, Маркс ее позаимствовал), они действительно готовы на все. Индейцы вам с удовольствием подтвердят, что это не фигура речи. Дымовая завеса из пустых, бессмысленных словес «свобода», «демократия» и т.д. выставляет весь этот помешанный на деньгах и власти паноптикум в еще более омерзительном свете.

И, наконец, третий грех — непомерная гордыня. Запад никого и ничего не боится. Он отказался от веры и мнит себя самого вершителем судеб мира. Кажется себе вечным и бессмертным, точно так же, как цезарям когда-то казалась вечной Римская империя, а Гитлеру — «тысячелетний рейх». В самом деле, пятьсот лет Запад управляет мировой историей (по крайней мере, той ее составляющей, что подвластна человеку), и мы наблюдаем лишь перемещение центра тяжести, точки этого управления в пределах Западного мира, сначала по Европе, а потом и за океан. Как мне видится, за все полтысячелетия западного доминирования был только один человек, способный решить эту проблему, — Иосиф Виссарионович Сталин образца 1945 года. Если бы советские войска дошли тогда до Ла-Манша, история верховенства Запада, возможно, закончилась бы уже тогда. Но Сталина Запад все-таки боялся — именно потому согласился в Ялте поделить послевоенную Европу пополам. Согласился — и сразу же начал готовиться к новой войне, которую в итоге выиграл.

Но вернемся к страхам современного западного человека. Я решил поискать в интернете результаты какого-нибудь опроса относительно того, чего вообще боятся американцы. Список этот выглядит так:

1. Гулять ночью в одиночестве.

2. Стать жертвой взлома персональной информации.

3. Риски, связанные с использованием интернета.

4. Стать случайной жертвой массовой стрельбы.

5. Публичных выступлений.

Не могу утверждать, что принимающие решения на Западе персонажи одолеваемы точно такими же страхами, но очевидно, что страх быть уничтоженным русскими ракетами — в отличие от времен холодной войны — в общественном сознании отсутствует напрочь. В этой связи характерна реакция на испытания Россией системы «Орешник» в Днепропетровске — срочная передача украинскому режиму еще 150 ракет, разговоры о том, что скоро передадут и новые, более дальнобойные, «способные поразить 50 регионов России», информационные утечки во вполне себе респектабельной New York Times о том, что администрация Байдена «рассматривает возможность» возвращения Украине ядерного оружия, от которого та отказалась в девяностые. А на десерт какой-то бородатый, с холеным лицом натовский адмирал-начальник бодро заявил, что пора уже, господа, брать в свои руки инициативу и наносить превентивные удары по России.

Запад не испугался «Орешника». Он не верит, что такая штука в реальности вот-вот свалится на голову натовским военным где-нибудь в Оксфордшире или даже под Вильнюсом. Виноваты в том и мы сами — бесконечным повторением мантр про переговоры и наши миролюбивые намерения. Заверениями, что не считаем Запад экзистенциальным противником и готовы вернуться к business as usual, как только с нас снимут санкции. Нежеланием по максимуму мобилизовать экономику и население для того, чтобы быстро решить украинскую проблему. Все это читается Западом как сигнал, что мы вполне себе признаем и принимаем созданную им мировую систему и, соответственно, его верховенство в ней, просто хотим «немного больше уважения». Есть и другой важный момент. Если речь не идет о ОМП, американцам, по большому счету, все равно, какое оружие и в каких масштабах мы применим на Украине, дабы погрозить кулаком Западу. «Туземцы режут друг друга, а мы считаем деньги» — собственно, именно так возможно сформулировать традиционный американский подход к международным делам. Любая война для них — это долгосрочная инвестиция.

Тем не менее из трех столпов, на которых держится, если можно так сказать, моральный дух Запада, — жадность, бессовестность и отсутствие страха — именно последнее является самым слабым местом. Мы не способны исцелить западные элиты от жадности, внушить им эмпатию и ответственность за остальной мир. Но, к счастью, мы все еще можем вернуть в их реальность страх перед полным, тотальным уничтожением. Не буду спекулировать на тему того, как и где необходимо осуществить, собственно, техническую демонстрацию нашей решимости совершить подобное, это забота военных специалистов. Скажу только о политическом оформлении данной стратегии. Важно наконец уйти от туманных и никого не впечатляющих фраз вроде «мы оставляем за собой право нанести ответный удар, когда посчитаем нужным». Гораздо более полезным будет просто опубликовать список потенциальных целей в странах НАТО — как американцы уже, например, составили список из нескольких сотен целей на территории России и передали его Украине. Даже просто увидев в таком конкретном списке знакомые названия, западный обыватель наверняка станет чаще прислушиваться к шуму за окном — не летят ли это часом русские ракеты?

Парадоксально, но мы дошли до такого момента, когда, возможно, только точечное применение ядерного оружия способно предотвратить «большую войну», в результате которой это применение станет уже массовым. Это не жест отчаяния или «последняя соломинка», а, напротив, почти гуманитарная миссия по спасению человечества. А чувство страха, неотвратимости высшей кары — возможно, то, в чем отчаянно нуждается атеистический, погрязший в мелочах и самолюбовании Западный мир, для того, чтобы запустился процесс его внутреннего обновления.

Петр Власов -- писатель, главный редактор газеты "Культура"