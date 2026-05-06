В Петербурге стартовал фестиваль «Ленинградская музыкальная весна 2026»
В Санкт-Петербурге с 4 по 27 мая проходит фестиваль «Ленинградская музыкальная весна 2026».
Открытие состоялось в Концертном зале Мариинский-3. В программе — концерт «Перекресток партитур» с музыкой Карела Волнянского, Яна Цзиньпэна, Александра Клевицкого, Александра Чайковского. Впервые в Петербурге прозвучит Симфония № 27 Сергея Слонимского. В тот же день в Дубовом зале Дома композиторов — концерт Молодежной секции Союза композиторов Санкт-Петербурга.
5 мая в Яани Кирик была представлена программа «Симфонический вайб: от миниатюры до симфонии» с увертюрами Игоря Воробьева и Сергея Екимова, миниатюрами Сергея Поддубного, сочинениями Максима Азарова, Антона Танонова, Геннадия Банщикова. На сцене выступил Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением Алексея Васильева, солисты Дмитрий Тюкавкин (баян) и заслуженный артист России Михаил Дзюдзе (контрабас-балалайка).
Концерты фестиваля пройдут также в Российской национальной библиотеке, в Екатерининском собрании и в Яани Кирик.
Фото: пресс-служба Минкультуры России