В Москве объявили программу Чеховского фестиваля

01.12.2024
Организаторы представили программу международного Чеховского фестиваля, который пройдет в Москве с 23 мая по 25 июля 2025 года, сообщает «Российская газета».
Спектаклем открытия смотра станет китайский «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа». Спектакль «Поэтический танец» станет частью проекта, задуманного еще создателем фестиваля Валерием Шадриным.
В мировой серии фестиваля участвуют 14 постановок, среди которых индийский «Сон среднего класса о летней ночи», колумбийская версия «Полковнику никто не пишет» по Маркесу, армянская интерпретация романа Гончарова «Обыкновенная история» и персидская кукольная опера «Руми» от иранского режиссера Бехруза Гарибпура.
Кроме того, бразильская театральная компания «Армазем» привезет смелое прочтение романа «Посмертные записки Браса Кубаса», а из Южной Африки приедет музыкально-танцевальное представление «Мойя». Стоит выделить и такие проекты, как спектакль «Пенелопа» (копродукция с армянским театром «Амазгаин»), который предлагает новый взгляд на миф о жене Одиссея, и «Кроткая» — современная версия классического рассказа Достоевского, поставленная режиссерами из Колумбии и Китая.
Завершит фестиваль балет «Тысяча и одна ночь» из Ливана, который представят на Новой сцене Большого театра.
Московская и региональная программы фестиваля еще в стадии формирования. Билеты на спектакли мировой серии поступят в продажу 2 декабря, их можно будет приобрести через официальный сайт фестиваля.
Ранее «Культура
» сообщала, что в программу мировой серии XVII Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова вошли 14 спектаклей из 12 стран мира.
Программу смотра представила на встрече с замминистра культуры России Андреем Малышевым генеральный директор фестиваля Карина Цатурова.
Фото: Pixabay. com