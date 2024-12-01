В Москве объявили программу Чеховского фестиваля

Организаторы представили программу международного Чеховского фестиваля, который пройдет в Москве с 23 мая по 25 июля 2025 года, сообщает «Российская газета».





Спектаклем открытия смотра станет китайский «Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа». Спектакль «Поэтический танец» станет частью проекта, задуманного еще создателем фестиваля Валерием Шадриным.





В мировой серии фестиваля участвуют 14 постановок, среди которых индийский «Сон среднего класса о летней ночи», колумбийская версия «Полковнику никто не пишет» по Маркесу, армянская интерпретация романа Гончарова «Обыкновенная история» и персидская кукольная опера «Руми» от иранского режиссера Бехруза Гарибпура.





Кроме того, бразильская театральная компания «Армазем» привезет смелое прочтение романа «Посмертные записки Браса Кубаса», а из Южной Африки приедет музыкально-танцевальное представление «Мойя». Стоит выделить и такие проекты, как спектакль «Пенелопа» (копродукция с армянским театром «Амазгаин»), который предлагает новый взгляд на миф о жене Одиссея, и «Кроткая» — современная версия классического рассказа Достоевского, поставленная режиссерами из Колумбии и Китая.





Завершит фестиваль балет «Тысяча и одна ночь» из Ливана, который представят на Новой сцене Большого театра.





Московская и региональная программы фестиваля еще в стадии формирования. Билеты на спектакли мировой серии поступят в продажу 2 декабря, их можно будет приобрести через официальный сайт фестиваля.





Ранее « Культура » сообщала, что в программу мировой серии XVII Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова вошли 14 спектаклей из 12 стран мира.





Программу смотра представила на встрече с замминистра культуры России Андреем Малышевым генеральный директор фестиваля Карина Цатурова.









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