В Петербурге пройдет онлайн-экскурсия по семи библиотекам

Пользователи «ВКонтакте» смогут посетить онлайн-экскурсию по семи библиотекам Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГБНОУ «Академия цифровых технологий».





Путешествие по знаменитым и необычным библиотекам Северной столицы пройдет во вторник, 19 декабря. В 18:00 пользователи Сети смогут узнать, какая из них посвящена исключительно комиксам. Также в ходе экскурсии выяснится, где можно не только почитать, но и посетить выставку современного искусства.





Юные корреспонденты школы подкастов «Волна» побывали в семи необычных учреждениях. Речь идет о Библиотеке книжной графики, Российской национальной библиотеке, Библиотеке для слабовидящих, Выборгской библиотеке Алвара Аалто, Библиотеке комиксов, Библиотеке имени Паустовского и о пространстве «Нота». Трансляция начнется в 18:00 на странице Академии во «ВКонтакте». Самому активному участнику достанется приз в виде книги от магазина «Во весь голос».









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва