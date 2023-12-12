Россияне раскупили все книги «Слово пацана» Роберта Гараева

Печатный тираж книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» полностью закончился в магазинах и на маркетплейсах России. Такие сведения представил портал «Накануне.ru».





Книги журналиста и писателя Роберта Гараева полностью раскупили в России. На момент выхода одноименного сериала в продаже насчитывалось около двух тысяч экземпляров. Сейчас ожидается дополнительный тираж в 16 тысяч книг. Читатели приобретали произведение на фоне популярности сериала и сообщений о его запрете.





«Слово пацана» Гараева издали в ноябре 2020 года. В книге говорится о молодежных криминальных группировках, которые появились в Казани в 70-80-х.





Ранее Никита Михалков прокомментировал призывы запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер отметил, что картина основана на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории.









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