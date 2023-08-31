Депутат Милонов заявил о необходимости создать аналог Голливуда в России

России необходимо задуматься над созданием собственного аналога Голливуда. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.





Парламентарий в беседе с RT выдвинул несколько предложений. По его словам, нужно не только подумать о создании аналога Голливуда, но и разработать список мировых кинолент. Речь идет о фильмах, которые «помогают воспитывать в душах зрителя нечто правильное».





«Мы должны перестать быть культурной обочиной западного мира», — подчеркнул Милонов.





Депутат также намерен обратиться в Минкультуры для создания списка лучших отечественных фильмов, укрепляющих духовные ценности, чтобы они шли в прокате кинотеатров России.





Ранее в Министерстве культуры РФ прокомментировали фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». Замглавы ведомства Андрей Малышев отметил, что они не отвечают сохранению и укреплению традиционных ценностей.









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