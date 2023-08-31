В Минкультуры отметили, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют ценностям России

31.08.2023
Голливудские фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Об этом говорится в ответе заместителя главы Минкультуры России Андрея Малышева на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, передает
ТАСС.
Чиновник отметил, что российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами.
«В 2023 году уже вышли такие большие релизы, как семейная картина "Чебурашка", ставшая самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа, первый художественный фильм, снятый в космосе, "Вызов", первый художественный фильм о новейшей истории России "Свидетель"», — указано в ответе.
Малышев отметил, что представители киноиндустрии отмечают положительный аспект сокращения в прокате числа фильмов голливудских киностудий.
«Потребность импортозамещения неизбежно стимулирует увеличение объемов производства российских фильмов и сериалов, что способствует развитию отечественной кинематографии», — указано в документе.
Андрей Малышев отметил, что принудительное лицензирование противоречит российскому законодательству об интеллектуальной собственности и может привести к негативным последствиям для креативных индустрий.
Фото: кадр из фильма "Барби"