Открытие кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и авангард» прошло в Оренбурге

Церемония открытия фестиваля «Восток и Запад. Классика и авангард» стала доступной для всех желающих, выходя за пределы помещений. Ведущими церемонии в СКК «Оренбуржье» были Станислав Бондаренко и Аглая Шиловская.





Президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая и вице-губернатор Татьяна Савинова, а также гости из Вьетнама и Египта, российские актеры Ирина Климова, Марк Богатырев, Евгений Дятлов и народный артист Сергей Маковецкий прошли по красной ковровой дорожке. Оренбуржцам удалось оказаться рядом с этими звездами без труда.





Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко отметила, что благодаря выигранному гранту национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», все мероприятия кинофорума стали бесплатными для зрителей и посетителей впервые за 16 лет. Фестиваль и российский кинематограф получают поддержку от российских законодателей.





Обладатели первого золотого сарматского льва будут объявлены только в конце церемонии. В настоящий момент известные актеры выступают на сцене вместе с оренбургскими творческими коллективами. Хедлайнером церемонии стала российская группа Uma2rman.





Ранее гитарист Сергей Кристовский выступил в Истре на концерте по случаю Дня государственного флага России. Зрители услышали в его исполнении не только старые хиты группы Uma2rman, но и новую песню.









Фото: YouTube