Выставка-спектакль Ольги Погодиной «Подмалёвок» дебютирует в Москве

08.02.2023
Премьерный показ выставки-моноспектакля по рассказам и зарисовкам художницы состоится 11 февраля в Городской усадьбе Ардалионова, сообщили организаторы.
Ольга Погодина — художница по костюмам, номинантка кинопремии «Ника». Она работала над фильмами «Водитель для Веры» Чухрая, «Дурак» и «Хозяин» Быкова, «Отец» Соловова и др.
«Подмалёвок» стал экспериментальным проектом автора, на который ее вдохновили друзья, слушатели ее аудиорассказов. Погодина выбрала из них те, которыми хотела поделиться со зрителем, и создала спектакль. В своих рассказах она коллекционирует наблюдения из жизни, размышления о любви, одиночестве и творчестве. Не связанные сюжетом зарисовки прозвучат в обрамлении классической музыки и парящих в воздухе графических работ художницы.
Спектакль можно увидеть 11, 18, 25 февраля и 4 марта, а познакомиться с экспозицией с автором или куратором — 15, 17, 22, 24 февраля и 1, 3 марта.
Фото: Opening Exhibitions