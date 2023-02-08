Выставка-спектакль Ольги Погодиной «Подмалёвок» дебютирует в Москве

Фото: Opening Exhibitions

Ольга Погодина — художница по костюмам, номинантка кинопремии «Ника». Она работала над фильмами «Водитель для Веры» Чухрая, «Дурак» и «Хозяин» Быкова, «Отец» Соловова и др.«Подмалёвок» стал экспериментальным проектом автора, на который ее вдохновили друзья, слушатели ее аудиорассказов. Погодина выбрала из них те, которыми хотела поделиться со зрителем, и создала спектакль. В своих рассказах она коллекционирует наблюдения из жизни, размышления о любви, одиночестве и творчестве. Не связанные сюжетом зарисовки прозвучат в обрамлении классической музыки и парящих в воздухе графических работ художницы.Спектакль можно увидеть 11, 18, 25 февраля и 4 марта, а познакомиться с экспозицией с автором или куратором — 15, 17, 22, 24 февраля и 1, 3 марта.