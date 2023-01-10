Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
10.01.2023
В опубликованном на ютьюбе студии ролике показали нового персонажа киновселенной Marvel. Им стал М.О.Д.О.К.
«Станьте свидетелем начала новой династии», — говорится в описании видео.
Действие развивается в квантовом мире вокруг трех поколений Муравья и Осы, а также злодея Канга и живого компьютера, именуемого МОДОКом (мобильный организм для организации катастроф). Сюжет завязан на сделке, которую главный герой (Пол Радд) заключает с путешественником во времени (Джонатан Мейджорс).
Триквел «Антмена» откроет пятую фазу киновселенной Marvel, входящую в Сагу мультивселенной. Ожидается, что блокбастер может стать самым длинным сольником «Человека-муравья».
Каст ленты Пейтона Рида дополнили Эванджелин Лилли, Кэтрин Ньютон, Мишель Пфайффер и др. Экшн появится на больших экранах 17 февраля.
Фото: кадр из трейлера Ant-Man and The Wasp: Quantumania