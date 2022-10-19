Большие гастроли Петербургского Молодежного театра на Фонтанке состоятся в Ростове-на-Дону

19.10.2022

Большие гастроли Петербургского Молодежного театра на Фонтанке состоятся в Ростове-на-Дону

Труппа Молодежного театра на Фонтанке отправляется в среду с тремя постановками на гастроли в Ростов-на-Дону. Выступления петербургской труппы пройдут 21, 22 и 23 октября на сцене местного Академического молодежного театра.

«Санкт-Петербургский Молодежный театр впервые отправится в „Большие гастроли“. Поездка театра на Фонтанке является ответной: в начале октября на берегах Невы с тремя спектаклями гостил Ростовский-на-Дону академический молодежный театр», — рассказали в пресс-службе.

На гастролях будут показаны «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова, «Пять вечеров» Александра Володина и постановка «Обыкновенные чудики», родившаяся из рассказов Василия Шукшина. 

Гастрольный тур организован Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках поддержки детских и молодежных театров.

Фото: Pixabay