Большие гастроли Петербургского Молодежного театра на Фонтанке состоятся в Ростове-на-Дону

«Санкт-Петербургский Молодежный театр впервые отправится в „Большие гастроли“. Поездка театра на Фонтанке является ответной: в начале октября на берегах Невы с тремя спектаклями гостил Ростовский-на-Дону академический молодежный театр», — рассказали в пресс-службе.





На гастролях будут показаны «Жестокие игры» по пьесе Алексея Арбузова, «Пять вечеров» Александра Володина и постановка «Обыкновенные чудики», родившаяся из рассказов Василия Шукшина.





Гастрольный тур организован Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ в рамках поддержки детских и молодежных театров.





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