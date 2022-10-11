Золотой состав Blink-182 выпустит новый альбом

Американские панк-рокеры объявили в соцсетях о воссоединении, записи пластинки и годичном мировом турне.





Девятый студийный альбом запишут басист и сооснователь группы Марк Хоппус, барабанщик Трэвис Баркер, солист Том Делонг, вернувшийся в трио после семилетнего перерыва. Первый сингл обещают представить до конца этой недели.





В марте следующего года музыканты планируют отправиться большой тур по обеим Америкам, Европе, Новой Зеландии и Австралии. Гастроли завершатся в феврале 2024-го. Для Хоппуса концерты станут первыми после лечения онкологического заболевания, о котором он рассказал в прошлом году.





Хоппус, Делонг и ударник Скотт Рэйнор основали Blink-182 в 1992 году и добились успеха к концу десятилетия. К тому же времени Рэйнора сменил Баркер. Солист и гитарист Делонг дважды покидал коллектив. В первый раз из-за этого группа уходила в «отпуск» на четыре года, во второй раз ему нашли замену. С новым вокалистом Мэттом Скибой музыканты записали две пластинки. Всего в дискографии панк-рокеров значатся восемь студийных альбомов и два миньона.





Фото: Pixabay