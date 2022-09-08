Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет

Монархиня скончалась в четверг, 8 сентября. Об этом сообщили в Букингемском дворце.





Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронят через девять дней — 17 сентября.





На троне Елизавету II сменит ее сын принц Чарльз, который значится первым в списке престолонаследников. Ожидается, что он вернется из Балморала в столицу 9 сентября. Утром Чарльза официально провозгласят королем.





В настоящее время в Балморал продолжают прибывать представители монаршей семьи.





Елизавета скончалась через полтора года после смерти принца Филиппа, с которым они были в браке 73 года. Только в прошлом году Елизавета встретила годовщину бракосочетания без супруга. Их свадьба состоялась 20 ноября 1947 года, а брак стал одним из самых долгих среди королевских союзов. У пары родились четверо детей.





В 1952 году Елизавета взошла на престол после смерти ее отца Георга VI. Ей было 25 лет. В феврале 2022-го она стала старейшим монархом в истории Британии и самым долго правящим из ныне здравствующих монархов в мире.





Фото: National Media Museum from UK. Uploaded by mrjohncummings,

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