Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» не будут снимать до сентября

31.05.2022
С января 2022 года новые выпуски программы не снимаются, сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на источник.
По сообщению издания, шоу детских талантов «Лучше всех!», которое выходит на Первом канале, находится в отпуске — новые эпизоды не планируют снимать до сентября.
«Будет ли Максим Галкин вести проект — неизвестно, но на данный момент замену ему никто не ищет точно», — добавил собеседник издания.
Ранее юмориста и шоумена Максима Галкина заменили в передаче «Сегодня вечером», выходящей на Первом канале. Вместо него шоу ведет Николай Цискаридзе. После этого появились сообщения о возможном увольнении ведущего из проекта «Лучше всех!».
Фото: pixabay