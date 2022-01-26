Названа дата онлайн-премьеры якутского фильма «Ыт»

26.01.2022
Драматическая картина режиссеров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева будет представлена на трех российских стриминговых сервисах. Об этом сообщает пресс-служба KION.
Фильм смогут увидеть подписчики онлайн-кинотеатров KION, Premier и Wink. Лента, объединившая семь историй разных жанров, будет доступна с 1 февраля.
Кинокартина «Ыт» (в переводе с якутского языка — «собака» и «стреляй») создана якутскими студиями Bonfire и Saidam Baryl. Она представляет собой альманах о жизни деревни. В центре сюжета — семь историй, герои которых сталкиваются со сложным выбором, оказавшись в трудной ситуации. Фильм дебютировал на Варшавском международном кинофестивале, где получил спецприз жюри.
Режиссерами и сценаристами картины стали обладатель главного приза «Кинотавра»-2020 Дмитрий Давыдов («Пугало», «Нет бога, кроме меня») и обладатель главной награды «Окна в Европу»-2020 Степан Бурнашев («Черный снег», «Республика Z»). Они же выступили продюсерами проекта совместно с Владиславом Федоровым. Музыку к фильму написал композитор Сергей Ярмонов.
В картине задействованы Иннокентий Луковцев, Сергей Баланов, Дьулустан Семенов, Петр Садовников, Ирина Михайлова, Анатолий Стручков, Игорь Говоров, Георгий Бессонов, Ильяс Заровняев и другие актеры.
Фото: кадр из фильма «Ыт»