Министр культуры выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Вознесенской

14.01.2022
Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования по поводу ухода из жизни актрисы Московского Художественного театра имени Чехова народной артистки России Анастасии Вознесенской. Об этом говорится в сообщении Минкультуры.
«С прискорбием узнала, что ушла из жизни Анастасия Валентиновна Вознесенская — народная артистка Российской Федерации, настоящая звезда сцены и любимица публики. Всю свою жизнь она посвятила искусству, легендарному Московскому Художественному театру, внесла значимый вклад в обогащение отечественной культуры», — сказала министр.
Любимова отметила, что творческий путь актрисы был наполнен завораживающими образами и интересными ролями, бурными аплодисментами и искренним восхищением.
Анастасия Вознесенская умерла на 79-м году жизни. О времени и месте прощания будет сообщено позднее.
Фото: Pixabay