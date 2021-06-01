Путин поручил Минкультуры проработать меры господдержки композиторов

01.06.2021
По итогам встречи президента России с лауреатами премий в области культуры и искусства Владимир Путин распорядился, чтобы Минкультуры России совместно с всероссийской общественной организацией «Союз композиторов России» рассмотрело вопрос о формировании системы господдержки профессиональных композиторов, представив соответствующие предложения.
Кроме того, глава государства поручил Минпромторгу РФ изучить вопрос о внесении изменений в ОКВЭД, добавив в него поправки, которые дополнят группу направлений «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений» отдельной группой «Творческая деятельность композиторов, писателей (литераторов), художников (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство)».
Путин ждет доклад по этому вопросу до 1 сентября.