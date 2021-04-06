Театр Et Cetera представит премьеру спектакля «Любовный напиток»

Постановку покажут во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе театра.

В основу спектакля легла пьеса Питера Шеффера. Режиссер Владимир Скворцов поставил его для ведущей актрисы театра, народной артистки РФ Татьяны Владимировой как бенефис к ее юбилею, отмечавшемуся в августе прошлого года и отложенному из-за пандемии.

Татьяна Владимирова служит в театре Et Cetera с 1993 года. На данный момент она участвует практически во всех репертуарных спектаклях театра. Также она принимала участие в постановках других театров, например, Кирилл Серебренников приглашал ее в свои спектакли «Околонуля» и «Отморозки». Владимирова также снялась в фильме «Язычники» по одноименному спектаклю режиссера Валерия Суркова.

Бенефисный спектакль актрисы «Любовный напиток» рассказывает о любви к театру. Только он есть спасение, только он может преобразить мир и вернуть людям их естественное состояние, убеждены в театре.