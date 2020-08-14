В Херсонесе завершилась реставрация оборонительной стены у башни Зинона

Работы идут по инициативе Патриаршего совета по культуре, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Финансовую поддержку работам оказывает фонд «Моя история». В 2008 году с внешней и с внутренней стороны «Куртины 19» прошли археологические исследования, целью которых была подготовка объекта к реставрации.

В ходе работ пространство между блоками было заполнено цементным раствором, что в результате воздействия внешних факторов привело к ускоренному разрушению главных частей сооружения. В течение 12 лет разрушения приобрели критический характер.

В ходе реставрационных работ эксперты восстановили аутентичность памятника, действуя в соответствии с требованиями международной Венецианской Хартии по консервации и реставрации памятников и достопримечательных мест, отметил завотделом музеефикации памятников «Херсонеса Таврического» Виктор Самойленко.

В результате памятник греко-римской фортификации «Куртина 19» стал более устойчив к воздействию погоды и времени. В скором времени он предстанет перед посетителями в аутентичном виде.