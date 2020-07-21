Беглов поручил петербургским властям ухаживать за могилами царских адмиралов

Для этого пришлось вносить изменения в распоряжение правительства, сообщает пресс-служба Смольного.

Речь идет о захоронениях на городских кладбищах, в которых находятся останки известных людей, внесших значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга и страны в целом.

В документе расширен перечень захоронений, о которых надлежит заботиться властям. В него вошли могилы военно-морских и государственных деятелей России на Никольском кладбище.

В соответствии с распоряжением ухаживать за могилами будет Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела. Ей предстоит заботиться о могилах морского министра, адмирала Алексея Алексеевича Бирилева (1844-1915), военно-морского деятеля, адмирала Федора Александровича Гирса (1835-1906), военно-морского и государственного деятеля, последнего морского министра Российской империи, адмирала Ивана Константиновича Григоровича (1853-1930), почетного члена Николаевской морской академии, вице-адмирала Алексея Епанчина (1823-1913), участника Цусимского сражения, командира императорской яхты «Штандарт», контр-адмирала Ивана Ивановича Чагина (1860-1912).