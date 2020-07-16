В Твери возобновляются съемки сериала «За час до рассвета» с Хабенским

Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Огоньков.

По документу, съемки начнутся 25 июля и завершатся 25 декабря 2020 года.

Сериал «За час до рассвета» снимает компания «Киностудия МИМ», известная такими проектами, как фильм «Завтрак у папы», сериал «Бывшие» и другие.

О съемках стало известно еще в январе 2020 года, они были запланированы на апрель. В качестве локейшна выбрали Морозовский городок, исторический квартал, застроенный в середине XIX века. В одной из главных ролей советского следователя в сериале будет Константин Хабенский.

Как уточняется в постановлении администрации Твери, съемки согласованы при условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Городская и районные администрации Твери будут содействовать съемочной группе в проведении работ, говорится в сообщении.