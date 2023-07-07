Сибирские художники выходят в город

Мария СИМОНОВА, Томск

Сделать Томск более привлекательным с помощью работ сибирских уличных художников решили организаторы стрит-арт-фестиваля «Выход в город». Он начался в мае, и первые муралы — огромные изображения на стенах домов — уже готовы.



В Томске с 2012 года 10 лет проходил Street Vision — фестиваль, посвященный уличной культуре, современному искусству, музыке и городу. Он становился заметным событием городской жизни, но длился всего несколько дней, к тому же в его рамках художники создавали свои работы только на территории павильона, и зрители могли видеть арт-объекты только во время мероприятия.



— Мы подумали, а почему бы не начать делать работы в Томске так, чтобы они оставались с нами? Уличное искусство — это современно, это точка притяжения, туристическая привлекательность. Впервые задумали провести акцию «Выход в город» в 2021 году. Но столкнулись с тем, что нет закона, регламентирующего нанесение изображения на стены. Никто не мог дать согласия на работы, не хотел брать на себя ответственность. А я уже пригласил художников и пообещал им найти стены для работ. В итоге решил делать фестиваль на свой страх и риск,— рассказывает «Культуре» Иван Ларионов, продюсер фестиваля «Выход в город» и программный директор Street Vision.



В итоге художники нарисовали муралы и два объекта спровоцировали скандал: комитет по охране объектов культурного наследия Томской области заявил, что работы на представляющих историческую ценность объектах запрещены, их нужно закрасить. А и.о. мэра Томска Михаил Ратнер художников, наоборот, поддержал и пообещал разработать документ, чтобы можно было выбирать локации без нарушения законов.



Появившийся в Томске регламент стал для организаторов «зеленым светом». На следующий год они написали заявку в Президентский фонд культурных инициатив и выиграли грант. Сначала хотели провести первый полноценный «Выход в город» и создать 10 муралов уже в 2022 году, но пришлось перенести фестиваль на год, так как организаторы столкнулись с негативной реакцией жителей домов, на которых планировалось нарисовать муралы.



— В Томске такая культура пока не развита, и многие не понимают ценности таких работ. Хотя во многих странах даже недвижимость в доме, где есть уличное искусство, дорожает. Мы сделали выводы — теперь получаем разрешение собственников, а уже потом администрации, — рассказывает Иван Ларионов.



В 2022 году появилась только одна работа, ее называют «нулевым муралом». Его авторы — коллаборация двух уличных художников –—Саши Alshey (Екатеринбург) и Антона SAKVO (Москва), которые нарисовали на фасаде в переулке Нахимова, 9/1, мурал под названием «Домашний уют».



В 2023 году художников позвали не только из Томска и соседнего Северска, но и из Красноярска и Омска.



От Эрдмана до городских легенд



В мае 2023 года «Выход в город» начался с мурала «Коллаж с портретом Николая Эрдмана». Его томские художники Илья Wince (Маломощенко) и Матвей Фатеев разместили на здании хозяйственного корпуса Томского ТЮЗа. Площадь работы — 150 квадратных метров. Мурал посвящен драматургу Николаю Эрдману. Знаменитый драматург работал в здании, где сейчас расположен ТЮЗ, во время своей томской ссылки в 1935–1936 годах. Мурал сделали в форме коллажа из старых афиш, портретов Эрдмана и героев томских спектаклей по пьесам драматурга, а также томского старинного наличника (город славится своим деревянным зодчеством).



Продолжил «Выход в город» художник из Красноярска Александр Блосяк. Он расписал административное здание на Кирова, 41, на одной из центральных улиц Томска. Для строгого серого строения он придумал мурал в виде орнамента без сюжета — просто сочетание цветов и форм. На стилистику работы повлияло то, что один из любимых образов художника — лес.



В июле третий мурал под названием «Сибирь — место силы» на улице Советской, 65, заканчивает художник из Северска Захар SNA Ефанов. В будущем еще несколько работ появится в Томске, в том числе на новых многоэтажных домах, по одной — в городах Томской области Асино и Колпашево.



Ключевым для завершающей части фестиваля станет объект в центре Томска, на Набережной реки, где Ушайка впадает в Томь. Сегодня от реки до дороги земля прикрыта страшными серыми плитами.



— Мы уже договорились с администрацией, что оформим центральную часть набережной, а потом, возможно, продолжим работу. Мурал будет посвящен Томе и Ушаю, героям местной легенды. В ней рассказывается, что Ушай любил Тому, но отец девушки запретил им встречаться. От горя Тома бросилась в реку и погибла. Узнав об этом, утопился и Ушай. Реки получили их имена. Этот же участок набережной — место, куда томичи вешают замки в честь своей любви. Так что романтическая тема для работы будет очень уместна. Эскиз делает томская иллюстратор Анна Турченко. Этот мурал будет самым масштабным — на 400 квадратов, — рассказывает Иван Ларионов.



Одним «Выходом в город» не ограничатся



Провести фестиваль стрит-арта — дело недешевое. Кроме Президентского гранта, в основе бюджета деньги главного организатора агентства Street Vision и партнеров. Областной департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту поддержал проект, выделив 1100 баллонов краски — их хватит примерно на половину муралов. Также для «Выхода в город» собирают донаты. В прошлом году томичи активно поддерживали фестиваль, но в этом пока удалось привлечь только символические суммы.



Зато с волонтерами проблем нет. Горожане, которым хочется быть причастными к проекту, приходят и помогают готовить стены, дежурят у мурала, занимаются демонтажем строительных лесов, уборкой территории...



Все 10 муралов рассчитывают закончить к первым числам августа, а на следующий день провести закрытие фестиваля. «Выход в город» организаторы собираются продолжить и в будущем. В 2024 году для фестиваля есть отличный повод — Томску исполнится 420 лет. Следующий «Выход в город» хотят приурочить к этой дате.





Фотографии: Мария Симонова

Мурал — это вид монументальной живописи, которая располагается на стенах архитектурных сооружений (по-испански muro значит «стена»). От более привычного нам граффити мурал отличается масштабами: обычно работа занимает стену постройки полностью. Другой важный момент — мурал предполагает художественную идею и смысл.