«Арабеск» открывает таланты: в Перми завершился балетный конкурс

Елена ФЕДОРЕНКО, Пермь

В третьей – после Москвы и Петербурга – балетной Мекке России завершился XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск». В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения великой балерины Екатерины Максимовой.

Заслуженно получил Первую исполнительскую премию монгольский танцовщик Уену Анару, естественно и артистично передавший муки творца в номере «Пианист» (хореограф Пурэв Энхтогтох). Серебряная исполнительская награда досталась замечательной бразильской паре — Лауре Васконселос и Педро Сеара за «Воображаемую любовь» балетмейстера Вильяма Алмейда. Третья – поделена между Светланой Савельевой (Петербург) за трогательный дуэт Lacrimosa на музыку Вивальди, поставленный хореографом и ее партнером Александром Сергеевым, и пермячкой Юлией Манджиевой («Предчувствие» хореографа Алексея Расторгуева). Жюри прессы отметило постановку барнаульца Василия Дубицкого «Тройка» на музыку Прелюдии Рахманинова – о незавидной судьбе ямщика; и танцовщиков Арину Ахметову («Плач нимфы») и Кирилла Минасяна («Посвящение Чаплину» и «В сторону заката»).





Фотографии: Юрий Чернов / предоставлены дирекцией конкурса "Арабеск".



Последние полвека конкурсное балетное движение охватило весь мир. «Арабеск», родившийся в столице Прикамья, сразу предъявил индивидуальность: его создали с целью открывать российские таланты, а участников из зарубежья не заманивали, но встречали как желанных гостей. «Арабеск» как институция всероссийская свое летоисчисление начинает с 1990 года, когда он оказался связан с именами Екатерины Максимовой и Владимира Васильева — народными артистами СССР, без которых «золотой век» Большого театра ХХ столетия имел бы иную историю. Они, обладатели премии «Лучший дуэт мира», — знаменитый бренд конкурса, его символ.Екатерина Сергеевна до 2008-го возглавляла жюри этого состязания, художественное руководство бессменно осуществляет Владимир Васильев, с 2010-го он главный и в команде судей. Личное присутствие на всех мероприятиях, входит в васильевский кодекс чести, но на этот раз травма не пустила его в долгий путь. Однако участие Владимира Викторовича ощущалось постоянно: он наблюдал за репетициями и просмотрами онлайн (его внимания не был лишен ни один соискатель!), с экрана обращался к зрителям, вел все заседания жюри, спорил, убеждал, доказывал. Неутомимого и азартного Владимира Васильева — художника подлинного дара — процесс работы, как всегда, захватил…Нынешний конкурс посвятили 85-летию со дня рождения Екатерины Максимовой, он проходил с 16 по 28 апреля на сцене Пермской Оперы имени Чайковского. В первый вечер показали балет «Анюта», но на него корреспондент «Культуры» не успел. Этот трогательный, лишенный пафоса спектакль полюбился зрителям, а доверчивая и наивная Анюта стала одной из самых любимых героинь Екатерины Максимовой, она танцевала и играла «важное и вечное», как сказал бы Чехов. В гала следующего дня не было ни одного случайного сюжета: выступали победители «Арабесков» прошлых лет и ученицы Екатерины Сергеевны. Хореографическую зарисовку из балета Васильева «Фрагменты одной биографии» исполнили казанские солисты: очаровательная Аманда Гомес – самая юная максимовская «наследница по прямой», воспитанная Школой балета Большого театра в Бразилии, и гордо-сдержанный Михаил Тимаев.Вышли на сцену две «максимовские девочки», в танце которых так естественно оживала культурная память об их педагоге. Марианна Рыжкина в дуэте с Павлом Смирновым представила танец изысканных метафор «Кадрилиана» на музыку Родиона Щедрина в собственной хореографии — в ней царили вкус и гармония. Татьяна Предеина, получившая от Максимовой напутствие: «Пока можешь, танцуй!», — с Александром Кочетковым исполнили печальную миниатюру-полифонию «Элегия» на музыку Рахманинова в постановке Васильева. Номер придал происходящему оттенок прекрасной ностальгии и напомнил замирающие движения самой Максимовой. Жаль, что нет возможности упомянуть всех героев вечера. Но об одном сокровенном впечатлении промолчать нельзя — пермячку Валерию Кузнецову балетоманы ждали с особым нетерпением. Она — сенсация прошлого конкурса, его золотой победитель, теперь петербурженка, солистка Мариинского театра. Со своим коллегой Эваном Капитеном они выступили в адажио из «Лебединого озера». Максимова ушла из жизни, когда пермская девчушка пребывала в хрустальном дошкольном возрасте. Но они оказались связаны каким-то странным, ассоциативным образом — щемящей хрупкостью, сжимающей сердце красотой линий, абсолютным слухом к танцу. Возник мостик между временами — действительно, ничто не проходит бесследно…Эпиграфом ко второму отделению концерта могла бы стать строка из поэтической лирики Васильева — «Я продолжаю жизни бег». Ансамбль песни и танца «Алтай» представил спектакль «Рахманинов» в постановке Алексея Расторгуева — лауреата «Арабеска». Художественный руководитель проекта — Владимир Васильев. Ему же принадлежит идея, ставшая традицией, — открывать конкурс новой работой молодых хореографов, связанной с каким-то важным юбилеем. Нынешняя премьера рождена в год 150-летия Сергея Рахманинова — к слову, у великого композитора и великой балерины Екатерины Максимовой — единое генеалогическое древо. Заводной и горячий «Алтай» выбран не случайно: с коллективом неутомимых подвижников Владимир Викторович связан давно — еще в 2012-м он поставил «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина по поэме Александра Твардовского.«Надежда», «Любовь», «Вера» — так Расторгуев озаглавил три части спектакля «Рахманинов». Он — настоящий пермяк, сильный и немногословный — воссоздал на подмостках не жизненный путь композитора, а эмоциональный контекст его судьбы. Она приготовила герою немало виражей. Судьба посылает удары, alter ego композитора бросает ей вызов и даже вступает с ней в спор, хотя это небезопасно. Артисты в черно-белых костюмах — метафора клавиш рояля, света и тьмы, добра и зла, подъема и спуска — становятся то ангелами, то демонами. Красиво звучат голоса вокалистов, графическая четкость пластического рисунка, блеск самоотдачи — в виртуозном поединке героя и его искусителя (Егор Березиков и Артем Рудниченко), завораживает точный танец артистов — рьяный, осмысленный, пронзительный, напряженный. Смятение чувств уступает место печальному смирению в части под названием «Любовь»: стол, плетеные стулья, солнечные зонтики, скрип граммофона — исчезнувшая семейная идиллия, нежная и кроткая.«Арабеск»-2024 получился многолюдным, в нем участвовали 220 артистов и хореографов (с 2014-го в рамках состязания проводится конкурс хореографов и исполнителей-«современщиков») из 14 стран, 26 городов России представили соискателей. География внушительная. Неожиданно яркое впечатление оставили казахстанские и монгольские участники, удивив завидной координацией, выучкой и вкусом. В младшей группе Алихан Аубакир из Казахстана находился в лидерах все три тура (Третья премия). Грамотно и по-детски мило танцевала его соотечественница Адеми Жанабил (Вторая премия). Обаятельная монголка Энхжин Лхагвапурэв (Третья премия) без заметных усилий передала испанский и астральный стиль в вариации Китри с кастаньетами. Музыкальный, с отлично воспитанными стопами Анар Уен (Первая премия) из Монголии в вариации из «Арлекинады» восхитил бесшумной мягкостью высоких прыжков. Аюш Булчун из Бурятии подчеркнуто фиксировал позы в соло Филиппа из «Пламени Парижа», радовал выучкой и вниманием к деталям. В результате — Третья премия у исполнителя и Диплом лучшего педагога-репетитора у Юрия Муруева, его наставника.К сожалению, пермяки несколько сдали профессиональные позиции — ученики забывали о стилистической точности, не замечали, казалось, своих «деревянных» тел и сонных рук. В многолюдной команде пермских «юниоров» не затерялись обаятельная Юлия Манджиева (Первая премия), Елизавета Семичева (Вторая премия), чьи ловкие ножки «прощебетали» вариацию Амура из «Дон Кихота», и Ева Прокопец (Третья премия). Полюбила публика милую и органичную красноярскую ученицу Александру Козлову, ее наградили Призом имени Галины Улановой «За одухотворенность танца» и памятной медалью. Отлично показала себя команда из Уфы — чувствовалась ее индивидуальность, стилевое единство (что закономерно — в труппе театра исключительно выпускники Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева), внимание к полутонам. Все уфимцы получили заслуженные награды: грациозная Разиля Мурзакова — Вторую премию, раскрепощенная Адель Кашапова и картинно-возвышенный Расиль Сагитов стали дипломантами, в трогательной и еще робкой Анастасии Купцовой жюри почувствовало несомненный потенциал (Третья премия).Петербург презентовал несколько участников старшей группы. Прыгучий Владислав Башмаков получил Вторую премию на вырост — этому харизматику пока не достает точности школьной каллиграфии. Женское Золото (Первая премия) улетело в Питер — юная артистка Мариинки Светлана Савельева — высокая, тонюсенькая, с длиннющими ногами и руками — одарена незаурядным лирическим талантом. Ее педагог легендарная Любовь Кунакова отмечена Дипломом жюри прессы и Премией фонда Галины Улановой и президента фонда Владимира Васильева «Служение искусству танца». Мужское золото (Первая премия), как и прогнозировалось с первого тура, отправилось в Армению — Размик Марукян покорил безупречной техникой танца, разнообразным репертуаром, завидной музыкальностью и широким актерским диапазоном.Накалила конкурсную борьбу тройка способных артистов из Бразилии: красавица Лаура Васконселос (Вторая премия), ее статный партнер Педро Сеара , похожий на потомка старинного благородного рода (Третья премия), и дипломантка Анн-Жуллиет Пинейро, чей танец сразил бешеным темпом и кокетливым задором. Любимцем публики стал чаровник, москвич Алексей Помыткин (Третья премия); академическая точность танца принесла тоненькой японке Кире Хосикава несколько почетных дипломов, ее соотечественницы — очаровательная и гармоничная Миу Сибагаки (Третья премия) и кокетливая дипломантка Чио Исимару продемонстрировали изящный танец и благородные актерские порывы в передаче характеров своих героинь. Сложное соло из «Пахиты» почти безупречно станцевала Им Сух Линн из Республики Корея (Диплом и именной приз Натальи Дудинской), «рассыпала» бисер хрустальных па Китри («Дон Кихот») Акташ Доа Су — турчанку отметили дипломом; взволновали зрителей француз Николас Кляйн и выступавший за Великобританию дипломант Гектор Мур, но им, увы, не хватило стабильности. Большинство участников молоды, и возраст позволит многим приехать на следующий «Арабеск», результат же будет зависеть от работы над ошибками, а они носят тотальный характер: спортивный подход к танцу, отсутствие четких позиций ног, нежелание слышать музыку, демонстрация внешних эффектов, не подкрепленных внутренними переживаниями. Два года — достаточный срок, чтобы сверить свой танец с вечными канонами классических шедевров.Состязание в современной хореографии на «Арабеске» выделено в самостоятельный проект, награды (отдельный комплект) получают как постановщики, так и исполнители. Владимир Васильев, думаю, считает, что преображение реальности и эмоций в танцевальные формы и сценическую игру таит в себе возможности развития. Лидер «Арабеска» не любит и, по-моему, не поддерживает праздных бесед о летаргии современной хореографии, он — человек дела, предпочитает действовать, не собираясь объявлять конкурс «современщиков» мейнстримом театрального прогресса, и не устанавливает никаких канонов по стилистике — модерн, джаз-танец, свободная пластика, степ — что угодно! С радостью сообщаю, что долгожданный перелом произошел (его, правда, нелегко было заметить из-за обилия откровенно слабых, ученических номеров, где студенты ставили миниатюры по принципу: «сам себе хореограф»): канули в Лету, надеюсь навсегда, босоногие страдания с заламыванием рук-ног на фоне дымовой завесы (хотя осталось нечто размыто-усредненное — «Уразумение», «Превращение», «Испытание идентичностью», «Самоидентификация»); отступили и депрессивные опусы, вместе с иллюстративными зарисовками под песенные шлягеры; посторонились и эстрадные танцы. В номерах появился юмор и нестандартные рефлексии, пластические размышления о ценности жизни и задушевные человеческие отношения. Волнует сочинителей тема семьи: детей и матерей, сестер и братьев. И, конечно, мир фауны: птички, пресмыкающиеся и разные звери — для каждого существа находятся любопытные пластические решения.Лауреатами балетмейстерского конкурса стали Кристина Чернова из Петербурга за номер «Каренина. Две жизни — одна судьба» (литературные образы возникали и в других миниатюрах, например, в зарисовке «Кукольный дом» по Ибсену) и москвич Алексей Морозов за странное соло «Демон-Душа». Отмечены миниатюры «Принцесса Грёза» Даниила Благова из столицы и «АрлекинАда» Дианы Вайловой из Саратова. Высшая балетмейстерская награда оказалась поделена между Олесей Алдониной из Красноярска за номер «Явь Я» (ее отлично станцевала юная Александра Козлова) и уфимцем Ринатом Абушахмановым за «Номофобию» (телефонозависимость) и «Если бы Моцарт жил в Казани». Ринат заслуженно собрал немало призов и премий — его талантливые, фантазийные, тонкие, шутливые танцы раскрывали темы актуальные и животрепещущие. Среди любопытных опытов, не попавших в наградной лист, — забавный дуэт пермячки Арины Панфиловой «Петька и Аленка»; «Волна» монгольского хореографа Цэцгээ; «Пазл» петербужца Олега Габышева ловко сложили уфимцы Адель Кашапова и Шота Онодэра.Рассказать подробнее о замечательном пермском «Арабеске» в одной заметке невозможно — двенадцать дней жизнь кипела, мероприятия подгоняли друг друга, но все складывалось без сучка и задоринки благодаря четкой, оперативной, точной работе опытной команды организаторов под руководством директора «Арабеска» Елены Завершинской.