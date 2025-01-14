В ожидании «доброго Трампа»

Материал опубликован в №12 газеты "Культура" за 2024 год









Петр Власов -- писатель, главный редактор газеты "Культура"

Одна цифра, озвученная президентом Владимиром Путиным во время его годовой пресс-конференции, никак не идет у меня из головы. Сирийский город Алеппо, который «обороняли» 30 тысяч солдат сирийской армии, был захвачен 350 боевиками. Стократное превосходство — и позорное бегство, обернувшееся лавиной, что катилась до самого Дамаска. Случившееся еще раз подтверждает: история творится в первую очередь не числом, не оружием, а волей.Это, пожалуй, главный из множества уроков, что преподали нам в декабре в Сирии. Сообщества людей, государства способны достигать своих целей — и даже просто существовать — при наличии на то коллективной воли. Причем эта самая воля вовсе не некое абстрактное, бестелесное понятие. Речь о желании и готовности достигать определенных целей — опять же, имеющих значение и смысл не для отдельного Васи или Пети, а для того или иного сообщества людей. И у сирийской армии таковых желания и готовности не оказалось в нужный момент.Россия не Сирия, скажете вы. Скоро уже четвертый год как, вопреки всем прогнозам, противостоит коалиции из нескольких десятков стран во главе с США. Да, Украина по-прежнему сопротивляется, но линия фронта мало-помалу ползет на запад, к Днепру. Российская экономика пока тоже справляется, даже растет — тысячи санкций, конечно, сильно мешают, но жить вполне себе можно... Да, все так. И все же скоро нашу коллективную волю ждет серьезное испытание — новое пришествие президента США Дональда Трампа.В общем-то, испытание уже началось. Всевозможные политические ток-шоу в телеящике и на радио с утра до вечера мусолят один и тот же вопрос: что же сделает Трамп с Украиной и Россией. Зачастую именно вот так, в не очень комплиментарном для нас пассивном залоге. Каждое слово Трампа на эту тему, каждое слово его советников или советников этих советников повторяется тысячу раз, подвергается препарированию, изучению, толкованию. Гадалок и экстрасенсов, к счастью, на этих передачах пока не замечено, однако общая атмосфера зачастую фонит ожиданием некоего чудесного пришествия, что разом решит все проблемы мировой геополитики. Трамп — Санта-Клаус, Трамп-волшебник войдет 20 января в Овальный кабинет, откроет ящик стола, достанет оттуда волшебную палочку, взмахнет ей...Нет, у большинства участников этих ток-шоу не имеется особых иллюзий касательно того, как Трамп и его советническая рать относятся к России и видят ее место в мире. Они прекрасно понимают, что нам вряд ли предложат те условия мира, которые озвучил в июне этого года Владимир Путин. А предложат вариант, который в лучшем случае будет означать отложенную войну, возможно, уже с участием НАТО. Но «эксперты» все равно вещают о скором замирении с такой уверенностью, как будто слетали на машине времени в будущее. Ну Трамп же пообещал остановить войну, ну вы же понимаете, что случится, если отказаться? Это Америка, неужели не ясно? И они наконец-то готовы разговаривать с нами на равных! Нет, определенно все завершится именно в 2025 году...Конечно, все это не говорится напрямую, в лоб, но в речах телевизионных «аналитиков» проскальзывает все больше, как они, наверное, считают, «реализма». На днях услышал, к примеру, рассуждения одного депутата, имевшего, кстати, когда-то имидж «мегапатриота». Мол, украинскую проблему России, скорее всего, не решить военными методами, нас ожидает «холодный мир» — и уже сейчас надо думать, «как поддержать на Украине пророссийские силы», чтобы таким образом вернуть свое влияние там (не точная цитата, но смысл примерно такой). То есть некоторые как бы уже готовы принять в будущем «нейтрального» соседа-Украину во главе с оставшимся на прежнем месте Зеленским и его подручными. Не исключаю, что кто-то уже с вожделением верстает смету новой «кампании по формированию российского влияния в Киеве» — в духе тех бюджетов, что ежегодно тратились на это до 2014 года. С результатом, который мы имеем сегодня.Еще одно случайно увиденное интервью — высокопоставленный чиновник расписывает, как расцветет Россия после отмены санкций вслед за тем, как конфликт заморозится «по корейскому варианту». В страну хлынут новые технологии, и буквально через пять лет ее уже будет не узнать, просто «технологическая сверхдержава»! Вот, собственно, и виртуальная «морковка», которой планируют махать перед нашим носом те же самые переговорщики от Трампа. И возникает тот же самый вопрос про 2014 год — что тогда, при полном отсутствии санкций, помешало создать «технологическую сверхдержаву» и откуда она явится теперь?Часть российской элиты — думаю, значительная и весьма влиятельная — явно устала от военных действий. От того, что сложно поехать в Париж или Лондон, вывезти туда дочек и внуков, купить, в конце концов, новый домик на берегу Средиземного моря. Если говорить более отвлеченно, они устали от того, что страна реализует собственную волю, преследует цели, которые считаются важными для всех. Хочется расслабиться, уйти от общего и коллективного, сосредоточиться на личном и частном. Более того, эти люди хорошо понимают, что любая война, которая идет не год и не два, неизбежно превращается в самоуправляющийся процесс, постепенно по-иному форматирующий общественные страты, даже при столь консервативном их устройстве, как у нас в стране. Мы видим, как потихоньку начинается обновление власти и бизнес-элиты, появляются новые лица, не всегда готовые играть по «старым» правилам. Чем дольше длится украинский кризис, тем масштабнее будет эта перетряска.Явление Трампа с его якобы щедрыми предложениями по урегулированию украинского кризиса (которых, правда, никто пока не видел) — идеальный и, возможно, уникальный шанс для заинтересованных лиц, чтобы подтолкнуть нашу власть к нужным им «компромиссам». Или, точнее, под видом «компромиссов» фактически передать разрешение конфликта на суд Трампа, «мирового императора», нового «царя Соломона». Естественно, что итог будет представлен как «победа России в сложившихся обстоятельствах невероятного давления со стороны США и их союзников».Те, кто сознательно или не очень убеждает российский народ, что «конфликт на Украине обязательно завершится в 2025 году, потому как Трамп на это весьма настроен», на самом деле пытаются внедрить в наше сознание уже якобы свершившийся в будущем факт — в том числе и для того, чтобы нам было легче принять любой результат СВО. Послушайте, уже решено, что закончат, надо только обсудить условия. Из этого, по законам логики, легко выводится уже другое — важны не условия, важнее сам факт того, что закончатся боевые действия.Начать СВО было важнейшим проявлением воли — президента и всего народа. Проявлением этой самой общей воли было и решение продолжить СВО после того, как первоначальные планы «не сработали». Тем более странно будет проявить безволие сейчас, не добить врага, когда он уже надломлен и жадно хватает ртом воздух. Оставить под его оккупацией русские города Харьков, Одессу, Николаев. Рассуждать же о том, что нынешний режим на Украине, пусть даже без конкретного Зеленского, способен после подписания неких соглашений сделать эту страну нейтральной, нерусофобской и ненацистской, может, думаю, или человек, мягко говоря, совсем недалекий, или откровенный враг. Лучший вариант решения украинского кризиса не тот, который нам предложит кто-то со стороны, а тот, который мы придумаем и осуществим самостоятельно.