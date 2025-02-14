Что такое труд

Православная Церковь видит в труде прежде всего сферу творческого раскрытия человека. В силу изначального богоподобия ему дано быть сотворцом и соработником Господа.

«Труд сделал из обезьяны человека» — это высказывание Фридриха Энгельса давно уже приобрело почти анекдотический оттенок. Не без вины самих приверженцев социализма, подвергших смысловому выхолащиванию действительно важную тему. Не поймите превратно. Автор представленных строк — православный священник — не сошел с ума и не собирается присоединиться к числу сторонников коммунистической утопии. Ни в коем случае!

Но мне действительно обидно, что в результате обоснованного развенчивания мифов марксизма пострадали, повторюсь, действительно важные вещи. И прежде всего труд — как важная составляющая человеческого бытия. Да, советская идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания. И оттуда он рухнул вниз вместе со всей идеологией СССР. Получилось в итоге так, что мы, граждане постсоветской России, с легкой иронией отказавшись от социалистического представления о труде, иного понимания для себя фактически не открыли. А потому чаще всего рядовой россиянин рассматривает свою профессиональную деятельность как какую-то опостылевшую повинность, которой, если бы не зарплата, давно бросил бы заниматься. Что на самом деле очень печально.

Ведь, абстрагируясь от специфических представлений Энгельса о происхождении человека, можно смело утверждать важнейшую роль труда для бытия человека. Подчеркну, труда, а не работы. Энгельс жил и высказывался изнутри вполне конкретного исторического контекста, когда капитализм, достигнув определенного этапа развития, превратил человека в часть производственного процесса. Люди в глазах промышленников и прочих воротил бизнеса выглядели вполне заменяемыми инструментами или даже расходниками. Социализм пытался с данным пониманием бороться, но тоже регулярно сваливался в трагические обобщения, когда отдельно взятого человека переставали замечать, но видели лишь безликую общность, коллектив трудящихся во имя мифического коммунистического будущего.

Есть ли здесь место для третьего, основанного на религиозных представлениях мнения? Безусловно. На рубеже XIX–ХХ веков различные религиозные движения постарались выработать и представить собственный взгляд на смысловое содержание феномена труда. В буддизме отношение мирян и монахов к труду различается. Монахам трудиться фактически запрещено. Работа воспринимается как страдание, от которого необходимо дистанцироваться. Монахов, призванных пребывать в созерцании, в материальном отношении должны содержать миряне. Последним Будда не запрещал работать и стремиться к благополучию, но только для того, чтобы улучшить карму.

В исламе этика труда регулируется шариатским правом, согласно которому есть виды деятельности, дозволенные для мусульманина, и те, что ему строго запрещены. К последнему относится ростовщичество, то есть предоставление денег в долг под проценты. В целом же труд чаще всего понимается в исламе как дозволенное и даже благословенное Аллахом средство повышения благосостояния, которое в идеале не может быть нажито греховным способом. Работа, приносящая благополучие, и нравственность в исламе тесно связаны. Правда, с поправкой на то, с кем мусульманин вступает в трудовое взаимодействие — с единоверцем или с представителем иной религии? Тут некоторые аспекты практической морали могут различаться.

Как и в иудаизме. Хотя здесь наряду с религиозным фактором проявляет себя и фактор национальный. Иудейское предание — Галаха — видит в труде инструмент обогащения, а также несколько смягчает строгость нравственных правил в том случае, если трудовое взаимодействие осуществляется с иноверцем и инородцем. Творческая, созидательная для человеческой личности составляющая труда в исламе и иудаизме, хотя и не стоит на первом плане, не отрицается.

Но что же может сказать христианство? Начнем с католиков. До энциклики Rerum novarum, изданной папой Львом XIII в 1891 году, труд в католицизме рассматривался преимущественно в категориях проклятья: «Адаму же сказал (Бог): проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3, 17, 19). Труд рассматривался католиками как наказание за первородный грех. В практическом отношении это привело к следующему. Клирикам католической церкви долгое время прямо запрещалось совмещать служение со светской профессией. Миряне же призваны были трудиться ровно настолько, сколько это требовалось для покрытия жизненных нужд. Накопления, тем более банковские, католицизм осуждал. Корректировку трудовой этики католической церкви осуществил II Ватиканский собор, снявший с профессиональной деятельности печать проклятья. Этим в том числе было обусловлено католическое экономическое чудо во второй половине ХХ века, когда вырос уровень благосостояния традиционно католических стран. Но экономический разрыв с протестантами преодолен все же до конца не был.

Последователи Реформации (преимущественно реформаты или кальвинисты) причудливо совместили в своем учении твердое представление о материальном достатке, который служит признаком богоизбранности, с не менее твердым представлением о мирском аскетизме. В европейских странах, чья культура опирается на протестантскую религиозность, вы не увидите шикарных автомобилей или кричащих цветов в одежде. Деньги здесь поистине любят тишину. Реформация освободила своих сторонников от необходимости приносить Богу бесконечную сатисфакцию за личную греховность, как было принято в средневековом католицизме. Освободившаяся энергия в результате оказалась перенаправлена в русло деловых отношений, а труд приобрел оттенок сакральности. Многие протестанты следуют доктрине предопределения, согласно которой если ты предызбран Богом ко спасению, то и в земных вопросах у тебя все будет хорошо.

Настал черед держать ответ православным христианам. Православная Церковь видит в труде прежде всего сферу творческого раскрытия человека, которому в силу изначального богоподобия дано быть сотворцом и соработником Господа. Действительно, после грехопадения характер трудовой деятельности изменился, приобретя «страдательные» свойства. Творческая составляющая труда ослабла; он стал для падшего человека преимущественно способом добывания средств к пропитанию. Но именно в этом качестве труд был освящен воплотившимся Сыном Божиим, Который владел профессией плотника-строителя и не считал физическую работу греховной. Этический пример Христа позволяет сделать вывод, что сам по себе труд не является безусловной ценностью. Он может приносить радость, когда способствует развитию личности, укреплению Божественной гармонии в мире. Но трудовая деятельность может подвергнуться и осуждению. Прежде всего тогда, когда она направлена на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигает ненависть и хаос.

И, конечно же, трудящийся имеет право на вознаграждение. Православная Церковь настаивает на том, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом. Но опять же — полученные за усердный труд деньги не должны разжигать внутри нас жадности или гордости. Деньги не могут иметь самоценное значение. Они всего лишь инструмент, которым следует ответственно и благочестиво пользоваться. Например, помогая и утешая тех, кто не имеет возможности трудиться.